Cellulari, computer e perfino una saldatrice: all’asta gli oggetti smarriti all’aeroporto di Napoli All’asta gli oggetti smarriti nell’aeroporto di Napoli Capodichino: si parte dal 6 dicembre. Come partecipare. Tra i beni all’asta anche computer e cellulari.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Computer, occhiali da sole, telefonini ma anche una saldatrice e un forno domestico: c'è di tutto tra i lotti che l'Aeroporto di Napoli Capodichino ha messo al'asta per i prossimi giorni. Si tratta di oggetti smarriti che nessuno ha mai reclamato e che dunque verranno venduti all'asta. Sono 24 i lotti complessivi: spiccano ovviamente i libri, persi in grande quantità, ma anche costosi iPhone, computer portatili, una saldatrice, un fornetto domestico, orologi, valigie, borse e bigiotteria varia tra collane, anellini e quant'altro.

Come partecipare all'asta

Basterà andare sul sito ufficiale a partire dalle 15 del 6 dicembre fino alle 15 del 13 dicembre e registrarsi con i propri dati. Inoltre, sarà possibile visionare di persone i beni prima di fare qualunque offerta: le richieste visite dovranno essere formulate a mezzo mail all'indirizzo info@ivgnapoli.it, disponibile sul sito ufficiale dell'asta. Dopo essersi registrati, bisognerà presentare una caparra pari al 10% del prezzo base (in vari modi: bonifico, assegno, carta di credito, contanti). Quindi, si dovrà presentare un'offerta di acquisto irrevocabile: chi avrà offerto di più al termine dell'asta, si sarà aggiudicato l'oggetto prescelto. Si avranno quindi 2 giorni di tempo per saldare il tutto. Al prezzo di aggiudicazione vanno inoltre aggiunti i diritti d'asta (18% totale, di cui 9% a carico della procedura e 9% a carico dell'aggiudicatario) e 2 euro di imposta di bollo. A quel punto, si avranno 5 giorni per ritirare il bene vinto all'asta. L'elenco completo dei lotti all'asta è disponibile qui. Per ogni altra informazione, l'Aeroporto di Capodichino ha messo a disposizione una pagina sul proprio portale internet in cui ci sono le risposte al maggior numero di domande possibili.