Castellammare, interdittive antimafia per 11 società che gestivano i servizi della Juve Stabia

Undici società dell’indotto economico della Juve Stabia raggiunte da interdittive antimafia. La decisione della Prefettura di Napoli.
A cura di Giuseppe Cozzolino
Palazzo della Prefettura di Napoli

Sono undici le società raggiunte da provvedimenti interdittivi antimafia emessi dal Prefetto di Napoli Michele Di Bari: sono tutte società operanti nel cosiddetto "indotto economico" della squadra calcistica Juve Stabia Srl di Castellammare di Stabia, che milita in Serie B. I provvedimenti del Prefetto sono stati emessi dopo il decreto di amministrazione giudiziaria emesso nei confronti della società gialloblu da parte del Tribunale di Napoli nelle scorse ore, su su proposta congiunta del Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli e del Questore.

"La misura", fanno sapere da Palazzo Salerno, "fa seguito ad una complessa attività investigativa dalla quale è emerso un
sistema di condizionamento dell’attività economica della società calcistica da parte del clan camorristico attivo sul territorio di riferimento". Le imprese raggiunte quest'oggi dall'interdizione antimafia, gestivano una serie di servizi per conto della società sportiva stabiesi, tra cui le attività di portierato, di sicurezza, di stewarding, di ticketing, di catering, di pulizia, nonché i connessi servizi sanitari e di trasporto della prima squadra, che si sono rivelati, fa sapere la Prefettura, "permeabili e a rischio di infiltrazioni criminali, interessando l’intera struttura gestionale e la filiera dei servizi connessi della Juve Stabia".

La decisione è arrivata nella giornata di oggi. In città, intanto, c'è molta delusione per la vicenda, ma i tifosi si sono detti certi che le vicende giudiziarie non condizioneranno i giocatori, protagonisti negli ultimi anni prima di un ritorno in Serie B e poi, lo scorso anno, di una Serie A appena sfiorata, con il sogno concluso solo nelle semifinali playoff dopo uno straordinario 5° posto in campionato.

Cronaca
