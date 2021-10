Castellammare, donna trovata morta in casa: ha il cranio fracassato Si indaga sulla morte di una donna di 79 anni trovata senza vita nella sua abitazione a Castellammare di Stabia, nella provincia di Napoli. Gli uomini del locale commissariato della Polizia di Stato stanno cercando di appurare se la morte della donna sia riconducibile a uno sfortunato incidente domestico oppure se ci sia dell’altro.

A cura di Valerio Papadia

È avvolta dal mistero la morte di una donna di 79 anni, trovata senza vita nella sua abitazione a Castellammare di Stabia, nella provincia di Napoli, con il cranio fracassato. Il corpo della donna è stato scoperto dai vigili del fuoco del distaccamento cittadino, che sono arrivati nell'appartamento della donna, in via Fontanelle, dopo una richiesta di intervento: la 79enne giaceva sul pavimento, con una copiosa ferita alla testa e in una pozza di sangue. Nonostante la donna fosse già esanime, sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, che hanno fatto tutto il possibile per rianimarla, purtroppo senza successo.

Sulla morte della donna indagano gli agenti del locale commissariato della Polizia di Stato, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso nell'abitazione della vittima. La magistratura, la Procura della Repubblica di Torre Annunziata, nella fattispecie, ha aperto una inchiesta e la salma è stata trasferita all'obitorio dell'ospedale San Leonardo dove, come da prassi, nei prossimi giorni sarà effettuata l'autopsia, che dovrebbe chiarire le esatte cause del decesso. Al momento, gli inquirenti non trascurano nessuna ipotesi: la più accreditata sarebbe quella del fatale incidente domestico; la donna sarebbe caduta in casa e avrebbe urtato un oggetto contundente, che avrebbe provocato la ferita mortale. Spetta ai poliziotti scoprire se si sia tratta di un incidente o se ci sia dell'altro. Soltanto dopo l'autopsia, la salma verrà rilasciata e si potrà procedere con i funerali della 79enne.