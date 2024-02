Caso Ilaria Salis, Vincenzo De Luca contro Giorgia Meloni: “Non c’è stata una parola di solidarietà”

Vincenzo De Luca attacca la premier Meloni sul caso Ilaria Salis. Le contesta di essere stata zitta sulle condizioni di detenzione dell’italiana, in carcere in Ungheria.

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca carica a testa bassa contro la premier Giorgia Meloni sul caso di Ilaria Salis, l'attivista e insegnante italiana detenuta in Ungheria e qualche giorno fa mostrata incatenata a mani, collo e piedi durante una udienza preliminare a Budapest. Durante la sua diretta video del venerdì, De Luca ha contestato il comportamento della presidente del Consiglio:

Ieri ho ascoltato Meloni che parlava da Bruxelles su Ilaria Salis e sono rimasto colpito dal burocratismo, dalla sensibilità con cui ha risposto alla domanda, non c'è stata una parola di solidarietà a una donna italiana trattata come una bestia. ù

La considerazione di Meloni è che non bisogna meravigliarsi perché in molti Paesi occidentali vengono portati in aula così in catene. Dicendo una banalità sconcertante. E poi si è augurata che la nostra concittadina dimostri la sua innocenza. Avrebbe dovuto invece dire che la giuria ungherese dovrebbe dimostrare la sua colpevolezza. La nostra concittadina è incatenata come un animale e la Presidente del Consiglio commenta così. Che sensibilità, finezza, umanità, eleganza.