Anche l'istituto Gian Battista Vico, liceo classico e scientifico, si aggiunge alla lista degli istituti scolastici di Napoli chiusi a causa del Coronavirus. Dopo un caso Covid riscontrato all'interno dell'istituto di via Salvator Rosa, nel centro del capoluogo campano, si è deciso di chiudere la scuola nella giornata di oggi, giovedì 8 ottobre, per consentire gli opportuni interventi di sanificazione degli ambienti: lo rende noto un avviso, pubblicato sul sito ufficiale del Liceo Vico, a firma del dirigente scolastico Maria Clotilde Paisio. "Si comunica che il giorno 8 ottobre la scuola sarà chiusa per sanificazione straordinaria. Seguiranno ulteriori comunicazioni. Le attività didattiche si svolgeranno comunque a distanza su app GSUITE e WEBEX, secondo l’orario stabilito in un unico turno antimeridiano dalle 8 alle 12.00, secondo l’orario generale dei docenti. Sarà esclusa la sesta ora. La convocazione del personale docente ed Ata, prevista in data 8-10-2020 è annullata" si legge nell'avviso diramato dalla scuola.

A Napoli, sono circa 30 gli istituti scolastici in cui è stato riscontrato almeno un caso di Coronavirus, tra gli studenti o tra il personale docente, e che quindi sono stati costretti a chiudere per eseguire le opportune procedure di messa in sicurezza degli ambienti. "I casi non sono pochi ma sicuramente le scuole non contribuiscono allo stato alla diffusione del contagio, anzi la scuola è incredibilmente uno dei luoghi più sicuri perché c'è attenzione, scrupolosità e gli insegnanti possono avere una grande funzione pedagogica nei confronti dei ragazzi su come doversi comportare fuori dalla scuola" ha dichiarato il sindaco Luigi de Magistris.