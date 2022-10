Casi Covid e posti letto occupati in aumento: la Campania passa a rischio “moderato” Covid, in Campania aumentano tutti gli indicatori: la regione entra a rischio “moderato”. De Luca: “Mettete la mascherina sui mezzi pubblici, obbligo o no”

A cura di Giuseppe Cozzolino

Aumentano tutti gli indicatori dell'emergenza Covid in Campania, che vanno verso il peggioramento. Anche se la situazione è ancora sotto pieno controllo, la regione entra comunque tra quelle a rischio moderato. Lo ha comunicato l'Istituto Superiore di Sanità, nel consueto monitoraggio settimanale. I dati, in peggioramento in tutta Italia tanto che 7 regioni sono già considerate a rischio "alto" (Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Puglia, Toscana e Veneto), confermano una risalita del contagio anche in Campania che resta comunque nel rischio "moderato", quindi sotto stretta osservazione da parte dei tecnici del Ministero della Salute.

In Campania peggiorano tutti gli indici Covid

Se l'indice RT è arrivato a quota 1.15 (dato fortemente peggiorato), non sono da meno gli altri indici: l'incidenza è aumentata nel giro di tre settimana in maniera molto veloce, passando da 194,3 (22 settembre) a 229,4 (29 settembre) prima e a 261,5 (6 ottobre) oggi. E non solo: l'occupazione dei posti letto in area medica ordinaria è salito al 6,7% contro l'1,4% dell'occupazione in terapia intensiva. Dati che, va detto, permettono ancora una gestione senza particolari problemi della pandemia. Ma che vanno tenuti sotto controllo alla vigilia dell'inizio della stagione autunnale vera e propria, quando cioè ciclicamente si registra un forte incremento dei casi positivi.

I dati dell'emergenza Covid in Campania

I dati generali della pandemia Covid in Campania, iniziata a fine febbraio 2020 sono i seguenti

Casi totali: 2.246.319

Identificati da tampone molecolare: 941.468

Identificati da test antigenico rapido: 1.304.851

Decessi complessivi: 11.227

Tasso di mortalità (casi totali/decessi): 0,50%

Totale persone testate: 5.237.754

Totali tamponi effettuati: 19.033.880

Tamponi molecolari analizzati: 9.220.664

Test antigenici rapidi analizzati: 9.813.216

De Luca: "Indossate la mascherina anche se non obbligatorio"

"Vediamo come evolve la situazione", ha detto Vincenzo De Luca nella consueta diretta sui social del venerdì pomeriggio, "ma rimaniamo prudenti, indossiamo la mascherina sui mezzi pubblici, obbligo o non obbligo. Indossiamola quando ci sono gli assembramenti, lo dico ai ragazzi e agli anziani. Vacciniamoci tutti nelle residenze sanitarie e in relazione alla fragilità in modo particolare i pazienti oncologici e che devono affrontare altre terapie". De Luca ha poi aggiunto che "Avremo informazioni aggiornate nei prossimi giorni sul tema sanitario, ma intanto siate prudenti", ha concluso il presidente della Campania.