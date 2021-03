Ha rubato tutti i risparmi di un'anziana donna dopo essersi introdotto in casa sua con un inganno: un uomo di 52 anni napoletano è stato arrestato dai carabinieri, mentre il suo complice è ancora ricercato. L'episodio in questione si riferisce al giugno del 2020, quando il 52enne, insieme al complice, bussò alla porta dell'anziana vittima del raggiro a Castello del Matese, nella provincia di Caserta: i due si qualificarono come venditori di immagini sacre, guadagnandosi la fiducia della donna e riuscendo ad entrare nella sua abitazione. Mentre uno dei due distraeva l'anziana facendole visionare le immagini sacre, l'altro, dopo aver individuato il nascondiglio dei risparmi, se ne era impossessato indisturbato: circa 3.500 euro il denaro sottratto all'anziana. Il 52enne, a 8 mesi di distanza dal furto, è stato individuato dai carabinieri, che hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere: l'uomo è attualmente già detenuto nel carcere di Poggioreale per reati analoghi.

Una pratica consolidata, purtroppo, quella della truffa agli anziani. Sempre nel giugno scorso, ancora nel Casertano, in quella occasione ad Aversa, un'altra anziana venne truffata e derubata di circa 8mila euro. La donna venne truffata con lo stratagemma del finto parente bisognoso di soldi: dopo una telefonata nella quale un finto nipote le chiedeva soldi per pagare un pacco, il truffatore si presentò alla porta per riscuotere il denaro, come detto circa 8mila euro. Il malvivente è stato rintracciato qualche settimana fa: si tratta di un 20enne napoletano, che è stato arrestato.