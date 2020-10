Reparti accorpati negli ospedali della provincia di Caserta per aumentare i posti letto dedicati ai positivi Covid. Al Presidio Ospedaliero di Marcianise, per esempio, dichiarata zona rossa dalla Regione Campania, saranno accorpati i reparti di Cardiologia e Medicina. La disposizione dell'Asl di Caserta è stata inviata ieri, 27 ottobre 2020, a tutti i direttori Sanitari dei Presidi Ospedalieri della provincia. Le note dell'unità di crisi del 18 ottobre e dell'Asl di Caserta del 20 ottobre prevedevano la “sospensione dell'attività in elezione nonché l'accorpamento dei reparti e la conseguente disponibilità di personale da dedicare agli ospedali Covid”. Il tema è stato poi affrontato il 26 ottobre in un incontro all'Asl con i direttori degli ospedali.

Coronavirus, chiusi i reparti degli ospedali per far posto al Covid

La direzione strategica ha quindi individuato le strutture da dedicare ai pazienti Covid positivi nella quali è indispensabile reclutare personale di supporto. Sarà l'Asl ad assegnare ai Presidi Ospedalieri Covid il personale disponibile e la successiva verifica del personale e delle attività delle Unità Ospedaliere accorpate. Ecco come saranno accorpati i reparti degli ospedali della provincia di Caserta: