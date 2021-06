in foto: Immagine di repertorio

Il caldo torrido e, soprattutto, il tifo sfegatato, potevano costare caro a due donne di Riardo, cittadina della provincia di Caserta, che nella serata di ieri sono rimaste bloccate sul balcone di un appartamento in via Aldo Moro, chiuse fuori e impossibilitate a rientrare all'interno, durante l'intervallo della partita di Euro 2020 tra Italia e Austria, vinta poi dagli Azzurri al termine dei tempi supplementari. Le due donne, accaldate come detto per le alte temperature e per la partita, durante l'intervallo tra il primo e il secondo tempo si sono recate sul balcone per prendere una boccata d'aria: inavvertitamente, però, si sono richiuse la porta alle spalle e sono rimaste bloccate all'esterno, senza la possibilità di rientrare.

Con non poca difficoltà, urlando, le due donne sono riuscite a richiamare l'attenzione di alcuni vicini di casa e a chiedere aiuto: i vicini hanno così allertato il 115. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Teano che, una volta entrati in casa, sono riusciti a forzare la porta del balcone, permettendo alle due donne di rientrare in casa in tempo per assistere alla fine della partita, come detto vinta dall'Italia ai supplementari: le due donne hanno così potuto anche gioire del passaggio degli Azzurri ai quarti di finale degli Europei 2020.