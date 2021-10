Carta di identità scaduta, la proroga è finita. A Napoli per il rinnovo 10 mesi di attesa È scaduta il 30 settembre scorso la proroga della validità delle carte d’identità, che era stata concessa dal Governo Draghi per il Covid19. Ma a Napoli per le prenotare un appuntamento allo sportello anagrafe del Comune, la prima data utile è ad aprile 2022, tra sette mesi. Mentre alla V Municipalità Vomero-Arenella occorrono addirittura 10 mesi: la prima data disponibile è il 10 agosto 2022.

L'ultima proroga della validità dei documenti di riconoscimento scaduti, concessa per il Covid, per evitare assembramenti negli uffici dell'anagrafe, infatti, è scaduta lo scorso 30 settembre e non è stata rinnovata. Il Decreto Legge Draghi 56 del 30 aprile 2021, infatti, che ha introdotto “disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, posticipandone alcuni di prossima scadenza in considerazione della proroga – già deliberata – dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19”, ha prorogato i termini di scadenza relativi a documenti, patenti e permessi di soggiorno. In particolare:

documenti di identità: prorogata la validità dal 30 aprile al 30 settembre 2021

patenti di guida: con riferimento alle domande presentate nel 2020 per sostenere l’esame di guida, è esteso da 6 mesi a 1 anno il termine entro il quale è possibile sostenere la prova teorica

permessi di soggiorno: prorogata la validità fino al 31 luglio 2021. In questo lasso di tempo, gli interessati possono presentare istanza di rinnovo.

A Napoli, però, come detto, le prenotazioni online per gli appuntamenti agli sportelli dell'Anagrafe prevedono tempi molto lunghi, tra i 7 e i 10 mesi.