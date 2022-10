Caro energia, bruciate le bollette gas e luce a Napoli: “Costi raddoppiati, non paghiamo” La protesta dell’Usb: “Io pagavo 80 euro in bolletta, ora sono 160: un raddoppio”. “Dobbiamo decidere se mangiare o pagare le bollette. Scegliamo la prima”

A cura di Pierluigi Frattasi

Bruciate le bollette di gas e luce in piazza Municipio a Napoli. Non si ferma la protesta da parte dei cittadini contro il caro energia che sta strangolando le famiglie. Questa volta la manifestazione è stata organizzata dal sindacato di base Usb, in via Verdi, dove si trovano la sede di Cassa depositi e prestiti e del consiglio comunale di Napoli. Qui, i manifestanti hanno dato fuoco, simbolicamente, alle bollette dei consumi energetici. "La mia bolletta è quasi raddoppiata – racconta uno dei manifestanti – pagavo circa 80 euro a bimestre l'anno scorso, ora è aumentata a 160 euro". "A me è arrivata a 220 euro – racconta un altro manifestante – Queste cifre non possiamo pagarle. Ci dica il Governo che dobbiamo fare: pagare le bollette o mangiare? Noi abbiamo scelto di mangiare e mandare i nostri figli a scuola".

Alla manifestazione in piazza a Napoli contro l'aumento delle bollette hanno partecipato circa una ventina di persone. Il picchetto si è svolto davanti alla sede di Cassa depositi e prestiti e del Comune di Napoli, in via Verdi. I manifestanti hanno mostrato ai passanti le loro bollette che sono aumentate notevolmente rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Uno di loro ha bruciato, quindi, le copie di due bollette del gas e dell'energia elettrica. I manifestanti chiedono l'intervento dello Stato per aiutare le famiglie, che devono fare i conti con la crisi economica.

Il 29 settembre erano scesi in piazza a Napoli, invece, i panificatori, per protestare contro il caro prezzi di energia e materie prime. Gli imprenditori sono arrivati da tutta la Campania e si sono riuniti in corteo in piazza del Plebiscito. Qui hanno inscenato il funerale della professione e regalato anche il pane ai passanti.