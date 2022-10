Caro bollette, a Napoli il Comune vuole nominare un responsabile che spenga le luci dei palazzi Stop agli sprechi al Comune di Napoli, l’ordine del giorno della consigliera Alessandra Clemente per il risparmio nei palazzi del Comune e delle Municipalità.

A cura di Pierluigi Frattasi

Contro il caro-bollette al Comune di Napoli si pensa di nominare un addetto responsabile allo spegnimento delle luci dei palazzi istituzionali. È la proposta lanciata dalla consigliera comunale Alessandra Clemente (Gruppo Misto), con un ordine del giorno che andrà in consiglio comunale il prossimo 24 ottobre, per abbattere gli sprechi energetici e ridurre i consumi. Può capitare infatti che qualcuno, negli edifici pubblici, lasci un interruttore o un condizionatore acceso. In tempi di crisi mondiale energetica e di aumenti alle stelle delle bollette certi sprechi non sono più ammissibili e proprio da chi si occupa della cosa pubblica può arrivare il buon esempio.

Stop sprechi al Comune di Napoli, l'ordine del giorno di Alessandra Clemente

Da qui, l'ordine del giorno proposto dalla consigliera Clemente, "per la nomina di un responsabile per lo spegnimento delle luci di Palazzo San Giacomo, via Verdi, sede del Consiglio Comunale, e nelle sedi delle Municipalità". Quali sono le motivazioni dalle quali parte l'iniziativa?