Carla Ribeiro trovata morta in casa a Pozzuoli: indagata l’amica, ultima ad averla vista viva

Carla Ribeiro, trovata senza vita nella sua abitazione a Pozzuoli (Napoli)

Una donna di origini peruviane di 52 anni è stata iscritta nel registro degli indagati per il decesso di Carla Ribeiro, la 42enne brasiliana trovata morta nella sua abitazione a Pozzuoli, in provincia di Napoli: è l'ultima persona ad averla vista in vita e potrebbe fornire indicazioni importanti. Il fascicolo della Procura di Napoli (sostituto procuratore Roberta Simeone) è per il reato di morte in conseguenza di altro reato: le due donne, questa in sostanza l'ipotesi, potrebbero avere assunto stupefacenti o altro che potrebbero avere causato il decesso della 42enne.

Il corpo di Carla Ribeiro era stato trovato la mattina di domenica 22 febbraio dal marito, inutili i tentativi di soccorso. La morte sarebbe sopraggiunta nella notte, per arresto cardiocircolatorio. Data l'assenza di qualsiasi lesione evidente, che avrebbe potuto far pensare ad un decesso per cause violente, la Procura ha disposto l'autopsia: il conferimento dell'incarico peritale e tossicologico è previsto per domani, 27 febbraio.

Dalle indagini è emerso che l'ultima persona ad avere visto in vita la donna è stata la 52enne peruviana, anche lei residente a Pozzuoli: sono state insieme fino a tardi nella notte tra sabato e domenica. "La mia assistita – dice a Fanpage.it l'avvocato Emanuele Coppola, difensore della indagata – si dichiara assolutamente estranea a qualsiasi tipo di condotta qualificabile in termini di reato, e nelle prossime settimane chiederà di essere ascoltata dal pm per chiarire la propria posizione e fornire la sua versione dei fatti nella vicenda che riguarda la morte di quella che era una sua amica".