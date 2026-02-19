Carenze igieniche e prodotti non tracciati: sequestrati oltre 2mila chili di dolci di Carnevale

Controlli dei carabinieri del Nas tra le province di Benevento e Avellino e la Costiera Amalfitana: i militari hanno riscontrato gravi carenze, sequestrando una ingente quantità di dolci.

Immagine di repetorio

Una vasta operazione di tutela della salute dei consumatori, in occasione delle festività per il Carnevale, quella messa in campo dai carabinieri del Nas (Nucleo antisofisticazioni e sanità) di Salerno in varie zone della Campania: i militari dell'Arma hanno riscontrato diverse e gravi irregolarità, sequestrando una ingente quantità di prodotti alimentari, con particolare riferimento ai dolci tipici del Carnevale.

Il sequestro più significativo è stato effettuato in una pasticceria di Benevento, dove i carabinieri, in collaborazione con il personale della locale Asl, hanno proceduto alla sospensione "ad horas" dell'attività, dal momento che sono state riscontrate carenze igienico-sanitarie dei locali e delle attrezzature. Nella pasticceria, sono stati sequestrati inoltre circa 2mila chili di dolci e prodotti da forno privi delle indicazioni di tracciabilità. In un'altra pasticceria di Benevento, inoltre, sono stati sequestrati altri 40 chili di dolci per lo stesso motivo.

I controlli hanno riguardato anche la provincia di Avellino, dove i militari del Nas hanno sanzionato tre pasticcerie, nelle quali sono stati sequestrati complessivamente circa 250 chili di prodotti alimentari congelati, risultati anche in questo caso privi delle indicazioni di provenienza e tracciabilità. Infine, in Costiera Amalfitana, nella provincia di Salerno, sono stati sequestrati 70 chili di prodotti dolciari semilavorati.