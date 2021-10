Carabiniere e passanti fermano un ladro d’appartamento in fuga a Villa di Briano Un ladro d’appartamenti inseguito da un carabiniere a Villa di Briano, nel Casertano: mentre cerca di sfuggire scavalcando una recinzione, il militare lo afferra e viene aiutato da alcuni passanti, che avevano assistito alla scena. Le immagini, riprese da un altro passante, sono poi state diffuse sui social dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un ladro d'appartamento in fuga, inseguito e braccato prima da un carabiniere e poi catturato grazie alla collaborazione di alcuni passanti. La vicenda è accaduta a Villa di Briano, in provincia di Caserta: e le immagini della cattura hanno fatto rapidamente il giro della Rete, anche per la diffusione sui social da parte del consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli.

Nelle immagini si vede l'uomo che, durante la fuga, tenta di scavalcare una recinzione con un carabiniere che però lo ha bloccato. L'uomo, però, tenta di dimenarsi e di liberarsi dalla presa, ma a quel punto alcuni passanti che stavano assistendo alla scena sono intervenuti, e hanno aiutato il carabiniere a catturare l'uomo che poco prima era stato sorpreso mentre stava per svaligiare un appartamento in pieno giorno poco distante. "Una situazione difficile per i residenti", ha commentato il consigliere Borrelli, "come testimoniato dalle numerose segnalazioni ricevute, i cittadini sono in balia di questo fenomeno criminale. Dal video, emerge anche la voglia di reagire dei cittadini che non hanno esitato ad aiutare la guardia giurata ad acciuffare il delinquente. Una collaborazione preziosa, che non sempre accade in questi casi", ha proseguito Borrelli "e per la quale voglio rivolgere un plauso ai protagonisti del video". L'uomo, dopo essere stato bloccato, è stato quindi arrestato mentre i passanti intervenuti, una volta aver aiutato il carabiniere che aveva inseguito il ladro, si sono allontanati dalla scena: il tutto mentre altri passanti riprendevano il tutto con i propri cellulari, rendendo poi pubblico il video.