Capri, la colazione in piazzetta a 78 euro. Ma lo scontrino su Tik Tok scatena dubbi e polemiche Quanto costa un caffè in piazzetta a Capri? Lo scontrino pubblicato da un ragazzo fa discutere. Ma molti gli dicono: “Se vai in un posto così esclusivo devi aspettarti di pagare tanto”.

A cura di Redazione Napoli

Quanto ci si aspetta di pagare una colazione in un bar nella piazzetta dell'isola di Capri? Sicuramente non quanto al bar della stazione di Casoria. Per alcuni motivi molto semplici: la posizione panoramica, la vocazione turistica, l'esclusività e il servizio offerto. Dunque chi si lamenta, secondo alcuni, lo fa solo per guadagnare un po' di notorietà sui social network. Basta dire "scontrino", infatti, e la popolarità è servita.

E, ad esempio, un profilo Tik Tok può generare migliaia di visite e followers e discussioni infinite. Ciò detto: un utente avrà pure il diritto di lamentarsi se il prezzo è giudicato eccessivo? O semplicemente socializzare, condividere la propria esperienza, sposando (magari senza sapere nemmeno della sua esistenza) la prima tesi del Cluetrain Manifesto secondo la quale «I mercati sono conversazioni» ?

Capirete dunque che il breve video di Gianmarco, da Tik Tok con furore, non ci ha messo molto tempo a emergere dal controverso social cinese e arrivare sui giornali. Il totale – che il ragazzo mostra senza alcuna polemica, anzi non mascherando una certa soddisfazione – ha sborsato insieme agli amici, 78 euro per una colazione in piazzetta a Capri. Il totale mostra 3 cornetti al cioccolato (15 euro), 3 caffè (7 euro), due latte macchiato (18 euro), un cappuccino (9 euro), due cornetti vuoti (10 euro) e un cornetto alla crema (5 euro).

Leggi anche Acerra, deriso su Tik Tok e pestato nudo in strada un ragazzo con problemi psichici

Inevitabili i dubbi e le polemiche. Anzitutto non si tratta dello scontrino fiscale vero e proprio ma di un cosiddetto preconto. Il preconto è la comanda con tutti gli ordini fatti e i relativi prezzi. Poi si va alla cassa (o si chiede il Pos) e si salda, ottenendo il tagliandino con valore fiscale. Molta gente scrive a Gianmarco: «Ma non lo sai quanto costa un caffè in piazzetta? Dovevi aspettartelo, è un posto esclusivo». Altri invece ipotizzano che non sia vero. Ma in effetti il costo medio di un caffè al tavolino del principale slargo dell'Isola Azzurra tanto costa.

Capri ha già regalato polemiche estive di questo tipo, al pari di altre zone turistiche italiane, come la Sardegna o Venezia e Positano, dove pure in determinate zone fare colazione o un pranzo può costare ben oltre la media. Qualche anno, sempre a Capri, spopolò la foto di un super scontrino da oltre 1.200 euro per un pranzo a base di pesce. Ma in uno dei posti più vip dell’Isola Azzurra.