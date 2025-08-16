Capri, bimbo di 3 anni rischia di annegare a Marina Grande, salvato dai baywatch

Un bimbo peruviano di 3 anni è stato salvato dai baywatch sulla spiaggia di Marina Grande, a Capri; colto da un malore, ha rischiato di annegare.

I baywatch a Capri (Foto Città di Capri)

Un bambino di 3 anni ha rischiato di annegare questa mattina a Capri, dove si trovava in vacanza insieme alla famiglia. Il piccolo, di nazionalità peruviana, è stato notato mentre annaspava nelle acque della spiaggia libera di Marina Grande; in suo soccorso sono intervenuti i baywatch della società Bourelly, che quest'anno l'amministrazione del comune del Napoletano sta impiegando sulle spiagge pubbliche a tutela della sicurezza dei bagnanti.

È successo questa mattina, 16 agosto, intorno a mezzogiorno. Il bimbo avrebbe accusato un malore mentre si trovava in acqua; raggiunto e portato a riva in stato di semi coscienza, è stato affidato ai sanitari del 118, nel frattempo allertati. È stato inizialmente trasportato all'ospedale "Capilupi" di Capri, dove è stato stabilizzato e gli sono state prestate le prime cure; una volta stabilizzate le sue condizioni, è stato trasportato in eliambulanza al pediatrico "Santobono" di Napoli.