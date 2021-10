All’aeroporto di Capodichino fermata famiglia di turisti inglesi tutti positivi al Covid-19 Il governatore Vincenzo De Luca: “Ieri è stata fermata all’Aeroporto di Capodichino di Napoli una famiglia inglese, genitori e figli, e abbiamo verificato che erano tutti positivi. Attualmente sono ospitati nel Covid Center dell’Ospedale del Mare”. Il presidente della Regione invita a non abbassare la guardia.

"Ieri è stata fermata all'Aeroporto di Capodichino di Napoli una famiglia inglese, genitori e figli, e abbiamo verificato che erano tutti positivi. Attualmente sono ospitati nel Covid Center dell'Ospedale del Mare". A rivelarlo è il governatore della Campania Vincenzo De Luca, nel corso della diretta web dl venerdì, che ammonisce a non abbassare la guardia contro il Coronavirus: "Dobbiamo prepararci ad essere tutti più responsabili per evitare complicazioni – spiega – in Campania stanno aumentando i contagi. In Gran Bretagna c'è la variante della variante. Quando in un Paese straniero abbiamo una diffusione enorme di contagi, e così anche in Belgio, Austria e in parte in Francia e nei paesi dell'Europa Orientale, prima o poi il problema arriva anche in Italia. Dobbiamo preoccuparci per tempo".

Rischio nuova ondata, De Luca: "Mascherina anche all'aperto"

Il presidente De Luca, quindi, invita tutti i cittadini della Campania a usare tutte le precauzioni contro il Covid, oltre alle vaccinazioni, quindi, "ad indossare le mascherine sempre, sia al chiuso che all'aperto". "Grazie alla campagna di vaccinazione fatta finora – aggiunge – abbiamo chiuso l'Hub vaccinale di Capodichino. Per mesi Atitech ci ha messo a disposizione un capannone. Ringrazio l'amministratore Lettieri. Dal 2 maggio a Capodichino fatte 260mila vaccinazioni, con 150 addetti. Un lavoro enorme, un esempio nazionale di efficienza. Dobbiamo fare la stessa cosa nelle prossime settimane". Martedì, intanto, la giunta regionale ha approvato il protocollo di intesa tra Regione e ordine degli psicologi, per contrastare effetti negativi in questo anno e mezzo, soprattutto sul benessere psicologico dei minori. "Cerchiamo di fare quanto possibile – conclude De Luca – per tornare alla normalità".