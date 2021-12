Capodanno a Napoli, concerto al Maschio Angioino: stop allo show al Plebiscito. È ufficiale La Festa di Capodanno a Napoli si terrà il 31 dicembre prossimo al Maschio Angioino dalle ore 21. Niente pubblico a sedere. Sarà trasmesso in streaming e in tv.

A cura di Pierluigi Frattasi

La Festa di Capodanno 2022 a Napoli si terrà la sera del 31 dicembre prossimo al Maschio Angioino dalle ore 21. Non ci sarà pubblico a sedere. L'evento sarà trasmesso in streaming sul canale istituzionale del Comune di Napoli e in tv. Lo stop al concertone è arrivato dall'incontro del Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza al quale hanno preso parte il sindaco Gaetano Manfredi e il prefetto Claudio Palomba, che si è tenuto nel Palazzo di Governo. Il Comune in queste ore sta rimodulando il programma dell'evento che dovrebbe ricalcare lo spettacolo Passione di John Turturro. A Palazzo San Giacomo è prevista una riunione organizzativa oggi pomeriggio.

L'annullamento della Festa in piazza del Plebiscito, con 5mila posti a sedere, era nell'aria già da alcuni giorni, dopo le perplessità sollevate dal governatore Vincenzo De Luca, a causa del rischio di contagi per la pandemia del Covid19, ed era diventato ancora più concreto dopo la firma dell'ordinanza regionale 27 del 15 dicembre scorso, che ha vietato le feste e gli eventi in piazza in Campania dal 23 dicembre al 1 gennaio. Già annullato il concerto di Gigi D'Alessio a Pompei del 28 dicembre prossimo. Così come il Presepe Vivente di San Padre Pio a Pietrelcina che ogni anno attira tantissimi visitatori.

Per il Capodanno napoletano il Comune ha programmato lo spettacolo "passione live", che si aprirà con la musica dei dj Marco Messina e Irene Ferrara (dalle 21 alle 22:30). Successivamente, alle 22:30, inizierà il concerto vero e proprio, che andrà avanti fino all'una circa del 1 gennaio (con una pausa a cavallo della mezzanotte per gli auguri di rito) e vedrà susseguirsi i vari ospiti. La serata verrà chiusa dai due Dj dopo la fine del concerto.