video suggerito

Cane cade in una vasca di raccolta delle acque abbandonata: salvato dai vigili del fuoco Accade a Salza Irpina, nella provincia di Avellino, dove un cane di razza setter è caduto in una vasca di raccolta delle acque destinata a un vecchio mulino: l’animale è stato salvato dai vigili del fuoco. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Valerio Papadia

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ha rischiato di annegare il cane che, a Salza Irpina, nella provincia di Avellino, è caduto in una vasca di raccolta delle acque abbandonata; per fortuna, l'animale è stato salvato dall'intervento dei vigili del fuoco. Nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle ore 18, il cane, di razza setter, si è avventurato in un cunicolo che si intersecava con una cunetta ai margini della strada ed è rimasto intrappolato nella vasca di raccolta delle acque che sorge in un'area abbandonata, destinata a un vecchio mulino, in una zona impervia e ricoperta dalla vegetazione in via Manfra.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Avellino, che hanno avviato le operazioni di soccorso: dopo aver localizzato l'animale, i pompieri hanno dato il via alle manovre di recupero grazie alle tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviali), vista la difficoltà dell'area in cui il cane era bloccato. L'intervento, per fortuna, è andato a buon fine: il setter è stato recuperato sano e salvo e restituito al suo padrone, che lo attendeva con ansia.