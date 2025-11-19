napoli
video suggerito
video suggerito
Elezioni Regionali 2025

Candidati presidente alla Regione Campania, confronto tv TgR Rai3, Fico non partecipa

Roberto Fico diserta il confronto in Rai con gli altri cinque candidati governatore. Fratelli d’Italia attacca: “Prendiamo atto che ha preferito fuggire”
Fai rumore con noi. Diventa sostenitore
A cura di Ciro Pellegrino
380 CONDIVISIONI
Il confronto della TgR Rai sulle Regionali 2025 in Campania
Il confronto della TgR Rai sulle Regionali 2025 in Campania
Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su
Elezioni Regionali 2025

Martedì il faccia a faccia su SkyTg24 era andato liscio come l'olio, ma a questo giro, nel confronto allargato, con tutti e sei i candidati, proposto dalle Tribune elettorali della TgR, la testata giornalistica regionale della Rai in Campania, Roberto Fico ha dato forfait. «Inderogabili impegni» per il candidato del campo largo di centrosinistra e così a discutere con il giornalista Diego Dionoro, i candidati presidente Edmondo Cirielli, Nicola Campanile, Giuliano Granato, Stefano Bandecchi e Carlo Arnese. Gli argomenti, ovviamente temi di attualità, problematiche della regione e proposte di lavoro.

Il centrodestra subito dopo la tribuna elettorale senza Fico martella il candidato del campo largo: «Scappa dal confronto Rai con gli altri candidati dopo la figuraccia di ieri su Sky» dice il senatore di Fratelli d'Italia Antonio Iannone, commissario regionale. «Ha avuto paura e lo capiamo perché è evidente la sua totale inadeguatezza rispetto ad un profilo politico ed istituzionale autorevole come quello di Cirielli. Prendiamo atto che ha preferito fuggire». Marco Cerreto, deputato campano di Fratelli d'Italia e capogruppo in Commissione Agricoltura: «Roberto Fico getta la spugna dell'agone elettorale non presentandosi al confronto con i candidati presidenti della Campania in Rai. Una ammissione implicita della sconfitta dell'incontro con Cirielli a SkyTg24. Due figuracce in due giorni sono troppe anche per lui. Tuttavia, ritirarsi dal confronto civile e politico rientra pienamente nella cultura politica e istituzionale dalla quale proviene».

Attualità
Campania
Politica
380 CONDIVISIONI
Immagine
"Ho ucciso mia sorella", telefona ai carabinieri e confessa l'omicidio nel Napoletano
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views