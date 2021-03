Da oggi in Campania è zona arancione con scuole chiuse e lezioni in didattica a distanza: la decisione, annunciata venerdì scorso dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, coinvolge un milione di studenti tra scuole materna e dell'infanzia, le cinque classi elementari, le tre medie inferiori, le cinque classi delle scuole medie superiori e ovviamente le università.

Sulla necessità di tenere gli istituti chiusi per non favorire il contagio è da un anno aperto un dibattito accesissimo, fatto di proteste e di ricorsi al Tar contro le ordinanze regionali. L'orientamento della Campania è drastico: scuole chiuse dal 1 marzo e muro alzato contro le proteste dei genitori – pronti al ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Campania – e parte del corpo docente.

Oggi proprio i coordinamenti No-Dad (genitori e i docenti afferenti al Coordinamento Scuole Aperte Campania) hanno scritto al presidente del Consiglio Mario Draghi e a numerosi ministri, in primis al ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi. Il Coordinamento invoca «i poteri sostitutivi del Governo ai sensi dell'art 120 della Costituzione affinché la Campania torni ad essere parte dell'Italia». Domani 2 marzo e venerdì 5 marzo, chi è contrario alla Dad e chiede lezioni in presenza non farà connettere i propri figli alle lezioni a distanza. Sabato 6 marzo manifestazione in piazza contro De Luca.

Vogliamo che arrivi al Governo il grido di dolore dei bambini e dei ragazzi della Campania che ormai da un anno non vanno più a scuola. Una delle regioni più popolose d'Italia, con i più alti tassi di abbandono scolastico e con irrisolte problematiche di carattere sociale ed economico, si è presa il lusso di considerare la scuola come un servizio aggiuntivo e superfluo, meno importante anche di una ludoteca. Ci siamo rivolti alle autorità giudiziarie e siamo anche riusciti a riportare in classe i nostri ragazzi, tuttavia, in Campania le sentenze sono carta straccia Far valere i propri diritti è considerato solo un fastidio ad opera di una classe di genitori buontemponi ed irresponsabili. […] De Luca ritiene evidentemente che i genitori campani non lavorino o siano nella possibilità di lasciare il proprio impiego per assecondare le scelte settimanali della Regione se non dei singoli Comuni che ormai chiudono le scuole in via preventiva, per paura, anche con zero o 1 contagio, violando qualsiasi ragionevolezza e legge nazionale.

Le motivazioni della Regione Campania sono racchiuse in 11 pagine di ordinanza emanata sabato pomeriggio e che riprendono l'ultimo rapporto epidemiologico dell'Unità di crisi regionale: