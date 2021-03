In Campania i medici di famiglia e i pediatri potranno rilasciare in via informatica anche le ricette bianche, che servono per prescrivere e acquistare i farmaci non a carico del servizio sanitario nazionale, dal primo maggio. Sarà rilasciato quindi un codice attraverso il quale ci si potrà recare in farmacia dove sarà visualizzata la ricetta e si potrà ritirare il farmaco. La comunicazione è arrivata oggi dalla Regione Campania a tutti i medici di base, ma il servizio partirà dal prossimo primo maggio, per consentire l'aggiornamento dei software informatici in dotazione agli studi medici. Per il presidente dell'Ordine dei Medici di Napoli, Silvestro Scotti: "La pandemia del Coronavirus, tra le mille difficoltà che ha portato a tutti, per un altro verso sta però anche accelerando dei processi, come la dematerializzazione delle ricette, che si aspettavano da tempo. A piccoli passi la sanità pubblica migliora sempre di più per dare più servizi al cittadino".

Ricette bianche per i farmaci online dal 1 maggio

Per le ricette mediche dei farmaci a carico del servizio sanitario nazionale la dematerializzazione era già attiva. La nota della Regione Campania prevede l'avvio delle dematerializzazione delle prescrizioni ed erogazioni su Ricetta bianca dei farmaci non a carico del SSN a partire dal 1 maggio 2021. Il ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero della Salute, infatti, con il decreto ministeriale del 30 dicembre 2020 ha approvato la semplificazione della ricetta bianca dematerializzata per i farmaci non a carico del Servizio Sanitario Nazionale. “Le procedure per la dematerializzazione delle ricette bianche farmaceutiche – scrive la Regione Campania – non a carico del Servizio Sanitario Nazionale, ripetibili e non ripetibili, sono implementate con le stesse modalità di cui al Decreto Ministeriale del 2 novembre 2011, per il tramite del Sistema di Accoglienza Centrale".