Campania, esenzioni ticket sanitari prorogate di 5 mesi: fino al 31 dicembre 2021 Prorogate di ulteriori 5 mesi, fino al 31 dicembre 2021, le esenzioni dei ticket sanitari in Campania per età, fasce di reddito, malattie croniche e rare, scadute o in scadenza. La proroga è stata stabilita dalla Regione a causa del Covid, per evitare che si possano creare assembramenti negli ambulatori delle Asl per i rinnovi.

A cura di Pierluigi Frattasi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Coronavirus ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Prorogate di ulteriori 5 mesi, fino al 31 dicembre 2021, le esenzioni dei ticket sanitari in Campania per fasce di reddito, malattie croniche e rare, scadute o in scadenza. La Regione Campania ha comunicato lo slittamento con una nota inviata ieri, 22 luglio, ai direttori generali di tutte le Asl, Aziende ospedaliere, Aou, Irccs Pascale e alla Soresa, a causa del Covid19, “al fine di evitare spostamenti e assembramenti”. La decisione è arrivata anche a seguito della proroga dello stato di crisi per la pandemia in Italia fino a fine anno. Si tratta della quinta proroga disposta dalla Regione Campania dall'inizio del Coronavirus, per evitare che si possano creare assembramenti negli ambulatori delle Asl per i rinnovi.

Si tratta delle esenzioni per età, fascia di reddito (con codici E00, E01, E02, E03, E04, E10, E11, E12, E13, E14), per malattie croniche e rare. “La Regione Campania – spiega Pina Tommasielli, responsabile della medicina territoriale dell'unità di crisi anti-Covid19 – ha chiesto e ottenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze di estendere la proroga dell'esenzione per reddito a dicembre 2021. Per venire incontro soprattutto ai soggetti anziani e ai malati cronici”.

I ticket sanitari prorogati a dicembre 2021

A seguito della nota della Regione, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2021:

le certificazioni delle esenzioni per patologie croniche, per malattie rare o per condizione del paziente;

le autocertificazioni per le esenzioni da reddito per i codici E00, E01, E02, E03, E04, E10, E11, E12, E13, E14;

il termine per la presentazione delle autocertificazioni per le esenzioni da reddito;

“Fino a tale data – precisa la Regione – conservano validità le certificazioni delle esenzioni per patologie croniche e le autocertificazioni presentate per l'anno 2019. Qualora il paziente perda i requisiti richiesti deve darne comunicazione al Distretto Sanitario di competenza e in ogni caso astenersi dall'utilizzo delle esenzioni. Nei confronti dei pazienti che si dovessero avvalere impropriamente delle esenzioni dal ticket si procederà ai sensi del DM 11 dicembre 2009 al recupero dei ticket non pagati. I medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta pertanto possono continuare ad utilizzare fino al nuovo termine il codice di esenzione scaduto o in scadenza su richiesta del paziente”.