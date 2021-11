Campania, dai 30mila ai 40mila vaccini Covid al giorno entro il 12 dicembre: il nuovo target di Figliuolo Il generale Figliuolo ha fissato il nuovo target minimo di somministrazioni quotidiane di vaccino anti-Covid dal 1° al 12 dicembre.

In Campania, dal 1° al 12 dicembre, dovranno essere somministrate almeno tra le 30mila e le 40mila dosi di vaccino anti-Covid al giorno. Il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, ha fissato oggi il nuovo target minino per le somministrazioni del vaccino contro il virus fino al 12 dicembre: entro questa data, secondo le indicazioni del generale Figliuolo, in tutta Italia dovranno essere somministrate 4,6 milioni di dosi. Per raggiungere l'obiettivo, appunto, è stato fissato il nuovo target di somministrazioni minime per le regioni: come si vede in un'apposita tabella, in Campania di 28.352 somministrazioni (il 5 e l'8 dicembre) a un massimo di 42.528 (il 6-7 e il 9-10 dicembre).

Come ormai accade già da qualche settimana, la Regione Campania sta mettendo in campo tutti gli accorgimenti possibili per procedere a quante più somministrazioni quotidiane possibili. Su tutto il territorio, infatti, è possibile sottoporsi alla terza dose del vaccino anti-Covid senza prenotazione, una volta trascorsi i cinque mesi dalla precedente somministrazione. Possono vaccinarsi, senza prenotazione, anche coloro che non si sono ancora sottoposti alla prima o alla seconda dose: basterà recarsi nei centri vaccinali attivi o nei distretti Asl di riferimento.

A Napoli, inoltre, l'Asl Napoli 1 Centro sta inviando sms ai cittadini nei quali li invita a recarsi nei centri vaccinali per ricevere la terza dose del vaccino anti-Covid. Per incentivare ancor di più tutti i cittadini campani a vaccinarsi, nei centri dell'Asl Napoli 1 Centro potranno ricevere la terza somministrazioni anche i cittadini campani residenti in altri comuni.

I vaccini anti-Covid si stanno rivelando fondamentali anche contro le varianti: proprio in Campania, a Caserta, i primi casi della nuova variante Omicron. Proprio il paziente zero ha dichiarato di essere estremamente soddisfatto del vaccino, dal momento che presenta sintomi blandi.