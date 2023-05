In Campania Comuni pieni di debiti: rinegoziati mutui per 1 miliardo, i risparmi contro il caro-bollette Mega-operazione di Cassa Depositi e Prestiti per ricontrattare i mutui con gli enti locali: 100 richieste dalla Campania, per oltre 1 miliardo. Si recupereranno 47 milioni.

A cura di Pierluigi Frattasi

I Comuni della Campania nella stretta del caro-bollette e della crisi recuperano soldi dalla rinegoziazione dei prestiti. Grazie ad una mega-operazione di Cassa Depositi e Prestiti, 100 enti locali, tra Napoli e altri comuni e province, hanno fatto richiesta per rinegoziare 3.600 mutui per un debito residuo complessivo di oltre 1 miliardo di euro, liberando risorse per circa 47 milioni. Soldi risparmiati che potrebbero essere usati per coprire gli aumenti dei costi del caro-energia, pagando le bollette, e per tutelare i servizi pubblici.

Si tratta, spiega CDP, di un'operazione avviata ad inizio aprile per sostenere gli enti locali, la "più estesa realizzata negli ultimi anni da CDP insieme a quella del 2020 per l’emergenza Covid-19″, che "consentirà nel periodo 2023-2024 di rinegoziare oltre 30.000 prestiti in tutto il Paese per un debito residuo totale di circa 7,3 miliardi (il 30% del totale rinegoziabile) e di liberare così fino a circa 320 milioni di risorse da utilizzare, tra l’altro, per far fronte alle esigenze finanziarie determinate dal difficile contesto di aumento dei costi energetici e delle materie prime".

E aggiunge:

"Risorse – aggiunge – che saranno messe a disposizione dei territori, liberando fondi che potranno essere immediatamente utilizzati sul territorio con interventi mirati a favore della popolazione. La misura, che per la prima volta ha previsto un processo di adesione interamente digitale, ha interessato in maniera capillare tutto il territorio nazionale, coinvolgendo oltre 800 Enti: in particolare al Nord hanno aderito oltre 200 Enti, al Sud e nelle Isole più di 400 e al Centro circa 150".

