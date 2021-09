Camorra, a Napoli sempre più baby gang armate, pericolose e violente È stata pubblicata la relazione semestrale – relativa al secondo semestre del 2020 – della Direzione investigativa antimafia sulla criminalità organizzata. A Napoli e in Campania, i vecchi sodalizi camorristici sono sempre più affiancati da baby gang armate e pericolose che mirano al controllo dei traffici illeciti in determinate zone, anche piccole, facendo di tutto per ottenerlo.

A cura di Valerio Papadia

È stata pubblicata la relazione semestrale – relativa alla seconda metà del 2020 – della Direzione investigativa antimafia (Dia) sullo stato della criminalità organizzata in Italia. A Napoli e in Campania, la relazione della Dia evidenzia come i vecchi sodalizi camorristici siano sempre di più affiancati da baby gang, armate e pericolose, che mirano al controllo dei traffici illeciti anche in spazi molto limitati, ricorrendo a qualsiasi stratagemma, spesso violento, per ottenerlo. Come si legge nella relazione della Direzione investigativa antimafia, infatti, al fianco dei gruppi criminali storici della camorra operano "gruppi-satellite minori a composizione prevalentemente familiare e spesso referenti in loco dei primi e di baby-gang che non possiedono un background criminale di particolare consistenza e stabilità".

Secondo la Direzione investigativa antimafia, questi gruppi criminali composti spesso da minorenni, pur non avendo come detto una "storia criminale", sarebbero comunque molto pericolosi per la pressione che esercitano sul territorio. Le baby gang, infatti, pur di ottenere o mantenere il controllo di un determinato territorio, anche piccolo, si rendono spesso protagoniste di eclatanti azioni di violenza, come agguati, stese e caroselli armati. La relazione evidenzia anche come le baby gang abbiano preso piede soprattutto in quei territori in cui i clan camorristici egemoni si sono dedicati all'affarismo imprenditoriale, allentando la catena di comando e permettendo quindi ai suddetti gruppi di giovanissimi di emergere.

Camorra sempre più imprenditoriale e meno violenta

La relazione della Dia per il secondo semestre del 2020 ha evidenziato come la criminalità organizzata, tra cui anche la camorra, sia sempre meno dedita alle azioni violente e sempre più in sinergia con i cosiddetti colletti bianchi, assumendo un volto più imprenditoriale. Si legge nella relazione che le mafie stanno "sostituendo l'uso della violenza, sempre più residuale, con linee d'azione di silente infiltrazione".