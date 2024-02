Il gruppo Calzedonia assume 100 laureati a Napoli: come candidarsi al digital hub alla Stazione Marittima Il Digital Hub It di Oniverse (Gruppo Caldezonia-Intimissimi-Tezenis) avrà sede a Napoli. Inaugurazione a marzo 2024. Si prevedono 100 assunzioni: tutte le informazioni per candidarsi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

Il Gruppo Calzedonia-Intimissimi-Tezenis, oggi Oniverse, apre un digital hub a Napoli. La sede sarà nella Stazione Marittima, nella centralissima piazza Municipio. Si prevedono 100 assunzioni di giovani laureati. Il colosso della moda internazionale punta sul capoluogo partenopeo per progettare le sue nuove piattaforme tecnologiche. Una nuova grande opportunità di lavoro per tanti giovani, nativi digitali e appassionati del mondo online.

Oniverse, nuovo nome del Gruppo Calzedonia, è, infatti, una realtà internazionale che comprende i brand Calzedonia, Intimissimi, Intimissimi Uomo, Tezenis, Falconeri, Signorvino, Atelier Emé, Antonio Marras e, dopo l’acquisizione di Cantiere del Pardo, Grand Soleil Yachts, Pardo Yachts e Van Dutch Yachts.

Il Digital Hub It di Oniverse avrà sede a Napoli

Il Digital Hub IT di Oniverse dovrebbe essere inaugurato entro marzo 2024. Sarà dedicato allo sviluppo e alla gestione delle principali tecnologie relative al mondo Salesforce e non solo, situato all’interno della Stazione Marittima, che si trova all'interno dell'area portuale di Napoli, a pochi passi da piazza Municipio e dal Molo Beverello. Facilmente raggiungibile anche con la metropolitana Linea 1 e presto con la Linea 6, che hanno un ingresso direttamente nel porto. La struttura della Stazione Marittima è in concessione ad un consorzio privato.

Le figure ricercate da Oniverse e come candidarsi

Ai candidati per le posizioni aperte, Oniverse proporrà un percorso altamente specializzante. "Le risorse, che entreranno fin da subito a far parte del Gruppo – spiega l'azienda in una nota – prenderanno parte ad un programma di inserimento stimolante e bilanciato che permetterà di conseguire le principali certificazioni Salesforce, maturando, al tempo stesso, un’idea concreta di cosa significhi oggi supportare una realtà retail tra le più importanti sul panorama mondiale, il tutto immergendosi nel mondo IT. Un’area fortemente orientata allo sviluppo delle competenze, giovane, dinamica, dedicata ad implementare, studiare e comprendere le tecnologie più innovative". L'azienda ha, infatti, intenzione di puntare sulle nuove generazioni ed è "alla ricerca di nuovi talenti per sostenere l’omnicanalità, ossia l'integrazione armonica dei canali di vendita fisici con la versione più evoluta dell'e-commerce".

La Stazione Marittima di Napoli

Al momento, tra le figure ricercate dal Gruppo, ci sono:

Academy Id Developer;

Tech Analyst;

It Developer Team Lead;

Quality Assurance Specialist.

Per candidarsi è possibile consultare le posizioni aperte al seguente link:

La formazione e le certificazioni

L'offerta di lavoro è anche una opportunità formativa. Nei primi 3 mesi, infatti, i candidati saranno avviati su un percorso strutturato e formativo, supportato anche da esperti docenti dell’Università Federico II di Napoli e di K2 Partnering Solutions, multinazionale specializzata nell'offerta di soluzioni tecnologiche, con l'obiettivo di approfondire, a seconda del profilo, conoscenze funzionali e di sviluppo legate alle diverse cloud del mondo Salesforce, oltre a definirne di nuove. Al termine della formazione si avrà la possibilità, come si legge sul sito di Caldedoniagroup.com, di conseguire le principali certificazioni, come Salesforce Admin e Salesforce Developer, e si entrerà a far parte dei team del nuovo Digital Hub. Sono previste anche visite presso l’HQ di Oniverse a Verona e gli Hub di specializzazione in Italia e all'estero. Advisor dell’operazione Monticelli-La Scala Consulting, che ha assistito Oniverse in tutti gli aspetti strettamente connessi alla creazione dell’Hub.

