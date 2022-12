Cade nello stesso dirupo dove era stato abbandonato: cane salvato dai vigili del fuoco Cane in un dirupo a Cava de’ Tirreni: arrivano i vigili del fuoco e la polizia municipale. Il meticcio, salvato, è stato quindi restituito alla proprietaria.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Dodò, il cane salvato a Cava de’ Tirreni

Era finito nello stesso dirupo dove era stato abbandonato da cucciolo, ma è stato fortunatamente salvato dai vigili del fuoco, che lo hanno tratto in salvo e consegnato alla sua famiglia. La storia a lieto fine arriva da Cava de' Tirreni, in provincia di Salerno. Dodò, questo il nome del cane, è stato recuperato dopo alcune segnalazioni da parte dei passanti, che ne avevano riscontrato la presenza permettendo così alle forze dell'ordine di giungere sul posto in tempi brevi. Nonostante l'anziana età (16 anni), il cane sta bene ed è stato riaffidato alla sua padrona, una cittadina del posto.

Tutto è accaduto attorno alle 10 di sabato mattina a Cava de' Tirreni, in provincia di Salerno. Qui, al bivio tra le frazioni di Alessia e di Dupino, un cittadino di passaggio ha sentito abbaiare un cane sul bordo di un dirupo ed ha chiavato le GPG (Guardie Particolari Giurate) Eco-Zoofile del comando provinciale dell'Associazione Nazionale Protezione Animali Ambiente (Anapa) di Salerno. La macchina dei soccorsi si è così immediatamente messa in moto: sul posto sono arrivati vigili del fuoco e polizia locale, che hanno provveduto a recuperare il cane, mentre veniva anche avvisata la proprietaria alla quale, poco dopo, è stato riaffidato. A quanto si apprende, il cane sarebbe finito nello stesso dirupo dove, ancora cucciolo, era stato abbandonato prima che venisse salvato una prima volta e dunque adottato. Le fasi del salvataggio sono state diffuse dalla stessa sezione salernitana dell'Associazione Nazionale Protezione Animali Ambiente, che ha seguito passo passo tutte le operazioni di recupero del quadrupede.