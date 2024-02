Cadavere di un uomo trovato nel Salernitano: si indaga sull’identità e sulle cause della morte Il corpo è stato rinvenuto nella serata di ieri, mercoledì 31 gennaio, a Castel San Giorgio, nella provincia di Salerno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

C'è mistero intorno al ritrovamento del cadavere di un uomo, avvenuto nella prima serata di ieri, mercoledì 31 gennaio, a Castel San Giorgio, nella provincia di Salerno. Intorno alle ore 19 di ieri, la presenza di un cadavere è stata segnalata in una piazzola che sorge lungo i tornanti che conducono all'eremo di Santa Maria di Castello, in località Trivio: a scoprire il corpo dell'uomo sono stati alcuni passanti, che stavano transitando di lì e che hanno allertato immediatamente le autorità competenti.

Avviate le indagini per scoprire le cause della morte e identificare l'uomo

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Castel San Giorgio e quelli della compagnia di Mercato San Severino, che hanno avviato i rilievi del caso per pervenire all'identità della vittima e soprattutto per determinare le precise cause della morte, ancora sconosciute. Sul posto sono giunti anche il medico legale e il magistrato di turno; non è escluso che, per fare piena luce sulla vicenda, nelle prossime ore venga disposta l'autopsia.