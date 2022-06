Cadavere di un 32enne trovato in campagna nel Casertano: ferite compatibili con una caduta Il corpo di un uomo di 32 anni è stato rinvenuto in una zona di campagna a Portico di Caserta. Sulla vicenda indagano i carabinieri e la Procura.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Si dovranno aspettare i risultati dell'autopsia per determinare le cause della morte di Elio Russo, l'uomo di 32 anni il cui cadavere è stato rinvenuto ieri, domenica 5 giugno, in una zona di campagna a Portico di Caserta. Il cadavere presentava varie ferite sul corpo, sia sul capo, che sulle braccia e sul torace: dai primi accertamenti medico-legali effettuati, le ferite sarebbero compatibili con delle cadute, magari anche ripetute, che il 32enne si sarebbe procurato, e non con un pestaggio, come si era inizialmente ipotizzato. Come detto, però, sarà l'autopsia a chiarire con precisione la dinamica della morte del 32enne e fare piena luce sul mistero che aleggia intorno al suo decesso: la salma di Elio Russo è stata trasferita all'obitorio dell'Istituto di Medicina Legale dell'ospedale di Caserta, dove nei prossimi giorni saranno effettuati tutti gli esami del caso.

Gli inquirenti non escludono nessuna ipotesi

Le indagini sulla morte di Elio Russo sono affidate ai carabinieri della compagnia di Santa Maria Capua Vetere, coordinati dalla Procura della Repubblica della città sammaritana. Al momento, gli inquirenti non escludono nessuna ipotesi: alcuni testimoni avrebbero visto il 32enne urtare contro un muro, e questo spiegherebbe le ferite compatibili con una o più cadute; qualcuno avrebbe visto la vittima, però, anche discutere con alcune persone, per cui non si esclude nemmeno l'ipotesi che possa essere stato ucciso.