Busta con un proiettile inviata a Carmela Rescigno, consigliera della Lega in Campania

A cura di Giuseppe Cozzolino

Carmela Rescigno (Lega)

Una busta chiusa con all'interno un proiettile è stata recapitata a Carmela Rescigno, consigliera regionale della Lega in Campania. La busta è stata depositata all'interno della cassetta delle lettere all'esterno della sua abitazione a Camposano, in provincia di Napoli. Rescigno, che è anche consigliera comunale nel suo Comune dove ha condotto anche diverse battaglie negli anni contro il fenomeno dell'abusivismo edilizio, dopo la scoperta si è recata dai carabinieri della compagnia di Nola per sporgere denuncia, accompagnata dal suo legale.

"Questo gesto non fermerà la mia attività", ha commentato Carmela Rescigno, "Andrò avanti con il mio lavoro, più determinata che mai. Ringrazio Matteo Salvini, la Lega e tutti coloro che mi hanno espresso la propria solidarietà". Sulla vicenda si è espresso anche il senatore Gianluca Cantalamessa, responsabile del dipartimento Antimafia del partito, che ha parlato di "atto ignobile, in primis perché questi gesti sono sempre vili, tanto poi che parliamo di una donna e una rappresentante dei cittadini campani, una persona per bene che fa politica per passione. Questi vigliacchi", ha aggiunto ancora Cantalamessa, "sappiano che otterranno solo l'effetto opposto: non cederemo alla paura. Dietro e di fianco quell'individuo ci sono le Forze dell'Ordine, lo Stato e tutta la società civile che sono e saranno sempre più vicino alle persone che combattono per i propri cittadini e la propria terra". Anche Laura Ravetto, responsabile nazionale Pari Opportunità della Lega, ha espresso "solidarietà alla consigliera regionale Carmela Rescigno, vittima di una vile intimidazione. Una donna forte, una risorsa per le istituzioni. Non ci lasceremo intimidire".

Il presidente del consiglio della Regione Campania, Gennaro Oliviero (Partito Democratico), ha espresso "vicinanza umana e solidarietà politica, da parte del sottoscritto e di tutto il Consiglio regionale", che definito la vicenda "un chiaro ed evidente atto di intimidazione a danno di una rappresentante delle istituzioni che sono certo non modificherà il lavoro intrapreso con entusiasmo e passione. Resta la gravità e la pesantezza di un atto insensato ed inquietante, preoccupante per chi deve tenere alto il livello dell’impegno per la legalità ed il sereno compimento della politica come servizio alle comunità rappresentate. Un atto di violenza", ha aggiunto Oliviero, "che il Consiglio regionale condanna con sdegno"