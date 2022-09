Buoni libri per medie e superiore a Napoli, come fare domanda per l’anno scolastico 2022/23 A partire da oggi e fino al 30 settembre si potrà inoltrare domanda per accedere alle cedole librarie, contributo del Comune di Napoli alle famiglia in difficoltà per l’acquisto di libri di testo.

A cura di Valerio Papadia

A partire da oggi, e fino alle ore 14 del prossimo 30 settembre, a Napoli sarà possibile presentare domanda per le cedole librarie, per le scuole medie e superiori, per l'anno scolastico 2022/23: si tratta di un contributo riconosciuto dall'amministrazione comunale alle famiglie in difficoltà per l'acquisto dei libri di testo. Si tratta di cedole librarie in formato elettronico che verranno erogare dal Comune di Napoli a tutti quegli studenti, appartenenti a famiglie in particolari condizioni economiche, che frequentano scuole secondarie di primo e secondo grado ubicate nel territorio comunale.

Chi può accedere al contributo e come fare domanda

Per quanto riguarda i requisiti per accedere al contributo, le cedole librarie possono essere erogate agli studenti il cui nucleo famigliare abbia una ISEE pari o inferiore a 13.300 euro: per fare domanda, pertanto, è necessario munirsi dell'ISEE relativo al nucleo famigliare dello studente e del richiedente, riferito all'anno 2022.

Le domande possono essere presentate esclusivamente dal richiedente (vale a dire chi esercita la potestà genitoriale o parentale sullo studente o, in alternativa, il rappresentante legale o lo studente stesso se maggiorenne) munito di SPID o CIE o TS-CNS; le domande vanno presentate esclusivamente online, all'indirizzo: cedolesecondaria.comune.napoli.it. Gli elenchi degli studenti beneficiari verranno resi noti – in forma anonima, soltanto con il numero di domanda – sul sito del Comune di Napoli. Le domande, come detto, potranno essere presentate da oggi, giovedì 9 settembre e fino alle ore 14 del 30 settembre.