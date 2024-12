Bruciato vivo mentre è in videochiamata con la fidanzata, ergastolo all’imputato

video suggerito

Ergastolo per Pasquale Pezzella: l'uomo condannato per l'omicidio di Nicola Liguori, dato alle fiamme a Frattamaggiore (Napoli) e morto dieci mesi dopo in ospedale.

A cura di Nico Falco

La vittima, Nicola Liguori

È stato condannato all'ergastolo il 36enne Pasquale Pezzella, ritenuto responsabile di omicidio volontario aggravato per la morte del 39enne Nicola Liguori, dato alle fiamme mentre era in videochiamata con la fidanzata su una panchina di Frattamaggiore, in provincia di Napoli, e deceduto circa dieci mesi dopo in ospedale. La sentenza è stata emessa dalla Corte di Assise di Napoli; l'imputato, che conosceva la vittima da quando erano bambini, era stato individuato e sottoposto a fermo due giorni dopo e si è sempre dichiarato estraneo alle accuse.

I fatti risalgono alla notte tra il 30 giugno e il 1 luglio 2022. Liguori era seduto su una panchina nei pressi della sua abitazione, a Frattamaggiore, quando qualcuno lo aveva raggiunto alle spalle, gli aveva versato addosso del liquido infiammabile e aveva appiccato le fiamme. Il primo soccorrerlo era stato il fratello, Biagio Giordano, che lo aveva portato in ospedale. In condizioni disperate, il 39enne era riuscito a sussurrare un nome, "Pasquale", e le confidenze sul possibile movente: la vendetta per il furto di un motorino. All'epoca era stata ascoltata anche la fidanzata di Liguori, che per un attimo aveva visto l'aggressore sullo schermo del cellulare, ma la descrizione che la ragazza aveva fornito non era stata ritenuta del tutto collimante con quella dell'indagato.

Liguori era stato in ospedale con ustioni sul 35% del corpo fino al giorno della morte, il 7 maggio 2023. Anche durante l'incidente probatorio, svoltosi durante il ricovero, aveva sussurrato lo stesso nome. Pezzella si è sempre dichiarato innocente, raccontando di essere arrivato in via Tiziano soltanto quando il 39enne era stato già portato in ospedale e di avere spento le fiamme che ancora avvolgevano la panchina. Dalle indagini è emerso che il padre di Pezzella avrebbe contattato i familiari della vittima e si sarebbe offerto di pagare le spese mediche a patto che il figlio non venisse coinvolto.