Bradisismo, a Fuorigrotta valvole automatiche nel sottosuolo chiuderanno il gas in caso di terremoto Cantieri da fine ottobre a metà novembre a Fuorigrotta per installare le valvole sulle condotte del gas. Le strade interessate. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Valvole automatiche sui tubi del metano sotterranei chiuderanno l'erogazione del gas automaticamente in caso di terremoto. Partono i cantieri a Fuorigrotta nelle aree interessate dal bradisismo ai Campi Flegrei, a quanto apprende Fanpage.it, per ammodernare i gasdotti. Saranno installate nelle prossime settimane delle valvole di interruzione fornitura gas metano. Un dispositivo di sicurezza a tutela degli abitanti, per impedire l'eventualità di fughe di gas, incendi o esplosioni. I lavori eseguiti dalla società 2i ReteGas Spa, e coordinati dalla X Municipalità, dureranno una ventina di giorni e interesseranno via Diocleziano, viale Kennedy e via Terracina.

Cantieri da fine ottobre a metà novembre a Fuorigrotta

Nelle strade, a partire da fine ottobre e fino alla metà di novembre, ci saranno i cantieri stradali. I lavori saranno eseguiti di giorno, dalle 8 alle 17. Ci saranno cantieri di circa 10 metri di lunghezza e 3 metri e mezzo di larghezza. Non sarà necessario interrompere o modificare la circolazione stradale. Sarà garantito il passaggio pedonale. Saranno effettuati scavi in strada, poi il ripristino definitivo avverrà il 25 novembre.

Il programma dei lavori prevede, salvo imprevisti, che si operi in via Diocleziano dal 28 al 31 ottobre, con la sospensione degli stalli per la sosta dei motorini. In viale J.F.Kennedy si lavorerà nel tratto all'altezza dell'incrocio con via Arturo Labriola, sul lato destro, in direzione piazzale Tecchio, dal 4 all'8 novembre. In via Terracina, il cantiere sarà all'altezza dell'Ospedale San Paolo, dall'11 al 15 novembre: sarà istituito il senso unico alternato nel tratto interessato.