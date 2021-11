Bonus spesa Covid anche a Natale 2021, il piano del Comune di Napoli I Bonus Spesa Covid potrebbero tornare a Napoli anche a Natale 2021, come avvenuto a dicembre 2020 e lo scorso aprile. “Ci stiamo lavorando”, spiega a Fanpage.it, l’assessore al Welfare, Luca Trapanese. Il piano del Comune.

A cura di Pierluigi Frattasi

I Bonus Spesa Covid potrebbero tornare a Napoli anche a Natale 2021, come avvenuto nel dicembre 2020 e lo scorso aprile. "Ci stiamo lavorando", spiega a Fanpage.it, l'assessore al Welfare del Comune di Napoli, Luca Trapanese. Lo scorso anno la misura, finanziata allora dalla Protezione Civile nazionale, riscosse grande successo. I bonus furono assegnati tramite pin elettronico. Ci fu qualche polemica a causa dei ritardi per l'accreditamento, i contributi, infatti, arrivarono in parte dopo Natale, nella settimana precedente il Capodanno, a causa delle procedure di accreditamento che includono anche le convenzioni con i negozi di alimentari.

Questa volta i fondi arrivano dal Governo Draghi, che ha messo a disposizione 500 milioni di euro per Natale 2021, attraverso il Decreto Ristori Ter. Alcune città hanno già avviato le procedure per riaprire i termini, come Torino e Bologna. A Napoli, invece, a causa anche delle elezioni comunali del 3-4 ottobre, con i tempi di insediamento della nuova giunta, i bonus spesa di Natale 2021 non sono ancora partiti. Ma Palazzo San Giacomo ci sta lavorando.

A quanto ammontano i Buoni Spesa Covid di dicembre 2021

È probabile che i Buoni Spesa Covid di Natale 2021 possano ricalcare quelli adottati nel dicembre 2020, poi prorogati con una seconda tranche ad aprile 2021, e utilizzati dai napoletani come aiuto sia per il cenone di Natale-Capodanno che per il pranzo di Pasqua. Lo scorso anno, l'importo del contributo, confermato anche per la tranche di aprile, fu di un massimo di 150 euro.

I buoni sono destinati alle famiglie in difficoltà per fronteggiare la crisi del Coronavirus. Per riceverlo, però, bisogna registrarsi sulla piattaforma del Comune. Lo scorso anno furono previste diverse categorie. Nella categoria A che escludeva i percettori di reddito di cittadinanza, l'importo fu stabilito così:

PIN dal valore di euro 50,00 per i nuclei composti da una sola persona

per i nuclei composti da una sola persona PIN dal valore di euro 100,00 per i nuclei composti da 2 a 4 persone

per i nuclei composti da 2 a 4 persone PIN dal valore di euro 150,00 per i nuclei composti da 5 persone in poi

Per conoscere però le eventuali modalità di accesso e l'importo del Bonus Spesa Covid dicembre 2021 bisognerà aspettare la comunicazione ufficiale del Comune di Napoli.