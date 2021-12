Bonus spesa Covid dicembre 2021: l’elenco dei negozi a Napoli dove spendere i soldi Sono 42 i negozi e i supermercati convenzionati con il Comune di Napoli per spendere i Buoni Spesa Covid di dicembre 2021 fino a 200 euro entro il 31 dicembre.

A cura di Pierluigi Frattasi

Sono 42 i negozi e i supermercati presso i quali si possono spendere i Bonus Spesa Covid19 di dicembre 2021 del Comune di Napoli, che prevedono importi fino a 200 euro a famiglia. Sono 16.597 i nuclei familiari ammessi al contributo. I buoni spesa saranno rilasciati dall’esercizio commerciale potranno essere spesi presso l'esercizio convenzionato entro il 31 dicembre 2021, salvo proroghe. Sono previsti sconti fino al 15% sui prodotti. I buoni saranno poi rimborsati dal Comune al negozio dietro presentazione di fattura elettronica.

Cosa si può comprare con i Buoni Spesa Covid19

Il Bonus può essere utilizzato solo ed esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità, compresi quelli in promozione, e precisamente:

Prodotti Alimentari di base non elaborati;

Salute e cura della persona ad esclusione di quelli di bellezza

Pulizia e cura della casa

Prodotti per la cura di bambini e neonati

Cosa non si può comprare

alcolici (vino, birra e super alcolici vari);

arredi e corredi per la casa (es. stoviglie etc.)

La procedura per spendere i buoni

Ogni esercizio commerciale metterà a disposizione un terminale informatico (sufficiente anche uno smartphone) collegato alla rete internet sul quale verificare i dati del rappresentante del nucleo familiare responsabile per il ritiro del buono.

Quest'ultimo dovrà presentare il suo codice fiscale, la sua carta di identità ed un PIN. Il Comune comunicherà il valore del credito spettante ad ogni singolo utente. Alcuni utenti hanno diritto ad un unico PIN. Per gli altri, dopo il consumo del primo, verrà fornito un nuovo PIN che dà diritto all’acquisto per l’ulteriore importo. Il credito dovrà essere consumato in un’unica volta.

I negozi convenzionati per i Bonus Spesa

Di seguito l'elenco dei negozi convenzionati con il Comune di Napoli dove sarà possibile spendere i buoni. La lista potrebbe essere implementata con altri negozi nei prossimi giorni: