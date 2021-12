Bonus spesa Covid di Natale 2021 a Napoli, ultime ore per fare domanda: c’è tempo fino alle 18 Il termine per presentare la domanda al Comune scade oggi, 7 dicembre 2021, alle ore 18. Obbligatorio lo Spid.

A cura di Pierluigi Frattasi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ultime ore per presentare la domanda al Comune di Napoli per il Bonus Spesa Covid di Natale 2021 fino a 200 euro a famiglia. C'è tempo fino alle ore 18 di oggi, martedì 7 dicembre 2021. La domanda può essere presentata solo online, compilando l'apposito modulo e si baserà su un’autocertificazione dei requisiti. Obbligatori SPID, CIE o CNS. Ai fini dell’attribuzione sono considerati prioritari il numero di componenti del nucleo familiare, e l’ordine cronologico di arrivo delle domande.

Il link per presentare domanda per il Buono Spesa Covid di Natale 2021

Quanto vale il Bonus Spesa

I primi contributi disponibili dal 17 dicembre, in tempo per gli acquisti del cenone di Natale e Capodanno. A disposizione ci sono 3,5 milioni di euro, stanziati dal Governo Draghi, che potranno coprire oltre 26mila famiglie. "Nell'ambito delle misure di solidarietà alimentari resesi necessarie dall'emergenza da COVID-19 – spiega l'assessore al Welfare Luca Trapanese, come anticipato da Fanpage.it – è stata approvata in Giunta una delibera che stanzia un importo di € 3.500.000,00 per buoni spesa. Entro Natale oltre 26.000 famiglie in stato di bisogno potranno beneficiare del buono spesa per l'acquisto di generi alimentare di prima necessità".

Sulla base di quanto stabilito dalla delibera di Giunta Comunale n. 493 del 18/11/2021 con la quale sono stati stabiliti il bonus alimentare avrà una differenziazione di importo in base alla composizione del nucleo familiare, così come risultante dall’anagrafe comunale, e precisamente: