Bonus Spesa Covid a Pozzuoli, i contributi da domani: la lista dei negozi dove spenderli Il sindaco Vincenzo Figliolia ai cittadini: “Aspettate la telefonata a casa e recatevi nel giorno indicato”

A cura di Pierluigi Frattasi

Partono domani, martedì 14 dicembre 2021, i Bonus Spesa Covid19 nel Comune di Pozzuoli. Lo annuncia il sindaco Vincenzo Figliolia, che scrive: “A partire da domani inizierà la consegna dei Buoni Spesa ai cittadini in difficoltà che ne hanno fatto richiesta e sono risultati in possesso dei requisiti indicati. Gli operatori dei Servizi Sociali chiameranno uno ad uno i beneficiari e li convocheranno per fasce orarie in modo da non creare assembramenti. Raccomandiamo tutti di aspettare la telefonata a casa e di recarsi presso gli uffici solo nell'orario stabilito per ritirare i buoni”.

Come avere i buoni spesa a Pozzuoli

“La consegna – precisa Figliolia – avverrà presso gli sportelli allestiti nelle due sedi dei Servizi Sociali in via Quinto Fabio Massimo al Rione Toiano e in via Martini a Monterusciello a seconda di dove risiedono i beneficiari”.

L'elenco dei negozi dove spendere i ticket

I buoni potranno essere spesi esclusivamente presso gli esercizi commerciali e le farmacie di Pozzuoli indicati di seguito, divisi per zona:

POZZUOLI CENTRO

· Conad City – Via A. Artiaco, 144/B – Tel. 0815267801/0815267071

· Conad – Via Vecchia San Gennaro, 38

· Conad – Corso Umberto I, 153

· Decò – Via De Fraia, 32/40

· Decò – Via Luciano, 76/A

· Surgelati – Via De Fraia, 12/18 – Tel. 0815262922

· Supermercato "Famila", Centro Commerciale “Le Campane” – Via Provinciale Pianura, 6 Loc. San Martino – Tel. 0815260127

· Gluten Free Shop – Via D. Goglia, 22 – Tel. 0815268194 – 3206309774 – (prodotti per celiaci)

· Daber – Via Anfiteatro, 1 – tel. 0815267443

· Market Punto Verde – Corso Umberto I°, 149 – Parco Bognar, 23-25 – Tel. 3935438123

· Ne.Mi.Toys – Via Campana, 225/B – Tel. 0815264476 – (alimentari per neonati/prima infanzia)

· Flor do Cafè – Via Roma, 41 – Tel- 0817664926

· Surgelati Segen – via Artiaco, 152/156

· MD – Via Campana, 268 – Tel. 0818156111

· Farmasanitaria Pafundi (articoli bambini, parasanitaria, giocattoli) – Via Solfatara,12/C – Tel. 3298834638

· Mida 3 "Supermercato Famila", Centro Commerciale "Le Campane" – Via Provinciale Pianura, 6

ARCOFELICE-RIONE TOIANO-LUCRINO

· Decò – Via Virgilio, 2/3

· Dok – Via Montenuovo Licola Patria, 90 – Tel. 0813330225 – 335496102

· MD – Via Miliscola, 506 (presso Play Off) – Tel. 3929200524

· Supermercato Senese, SEBA – Via Marco Aurelio, 14

· Macelleria Palumbo – Via Ovidio, 45 – Tel. 3343837459

· Solo 50 Centesimi – Toscano Lucio – Via Annecchino, 131 – tel. 3386130786 – (alimentari, articoli per la persona, giocattoli)

· Decò – Via Antonino Pio, 12 – Tel. 0818187974

· MD – Via Cicerone – Tel. 0818156111

· Macelleria Toticone – Via Vespasiano 1/b – Tel. 3665090334

· Alimentari – via Sotto il Monte, 16 – tel. 3355349364

MONTERUSCIELLO – LICOLA

· Macelleria De Luca – Via A. Gatto, 45 – Tel. 3337073781

· MD – Via Rosai, 9 (600 alloggi) – Tel. 0815244074

· Macelleria Salumeria Di Costanzo “Non solo carni” – Via U. Saba, 19 – Tel. 3294598415

· Market Nap.Les – Via A. De Curtis, 78/80/82 – Tel. 3402706283 (Market)

· Macelleria Ferrigno Giuseppe – Via Verga, 31-35

· Market Eurofrutta-Surgelati – Via Parini, 6 – Tel. 0818043381

· Supermarket Sa.Vi.Ma – Via C. Carrà, 28-32 – Tel. 3355726345

· Boutique del Risparmio, abbigliamento e calzature – Via Umberto Saba, 53-55

· Decò – Via Salvatore Di Giacomo, 18 – Tel. 3497819122

· Bello Gelo Surgelati di Bello Anselmo – Via A. de Curtis, 6 – Tel. 3336052146

· Macelleria Tribuno Vincenzo – Via Parini, 18 – Tel. 0815247626

· Macelleria Salumeria Di Costanzo – Via U. Saba, 19 – Tel. 3294598415

· Eagles (alimentari giocattoli pulizia casa e persona) – Via Monterusciello, 49/A – Tel. 3804991510

· Casa del Risparmio – Via Umberto Saba, 9 – Tel. 3273648249

· Conad Valentino – Via Monterusciello, 42/C – Tel. 0815246963

· Decò – Via Pagano, 40 – Tel. 0818187974

· Market Di Costanzo Maria – Via A. de Curtis 34/38 – tel. 08118587644

· Parasanitaria – Giocattoli D'Isanto Giulio – Via A. de Curtis, 48/50 – Tel. 0815249596

· Supermercato Carbone – Via Verga 39/45 – tel. 3512293494

· MD – Via Montenuovo Licola Patria, 105/d – tel. 0818042481

· Supermercato Sisa-Crai – Via Cupa dei Tredici, 6 – tel. 0815242982

· Market – via U. Saba, 1 – tel. 3284251477

· La Bottega delle carni – Via Monteruscello n. 55/57

FARMACIE

· Farmacia Ronsisvalle – Via Cicerone, 35

· Farmacia Monterusciello – Via Monterusciello, 65/I – Tel. 0815246070

· Farmacia Melillo – Via Campana, 223 – Tel. 0815265682

· Farmacia San Procolo – Via Alfonso Gatto, 65/69 – Tel. 0816587197

· Farmacia Elisa – Via Monterusciello, 42/C

· Farmacia dei Golfi – Via Sotto il Monte, 7

· Farmacia dei Golfi – Via Marino Boffa, 18-20

· Farmacia Leone Di San Marco – Via Campi Flegrei, 64 – Tel. 0818661717

· Farmacia Santo Spirito – Via Artiaco, 25/C – Tel. 0815266162