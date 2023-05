Bono Vox a Napoli, bagno di folla all’esterno del San Carlo: il cantante firma autografi Il cantante irlandese, leader degli U2, si è fermato per un paio di minuti a firmare autografi all’esterno del Teatro San Carlo, dove si esibirà domani sera.

A cura di Valerio Papadia

È uno degli eventi più attesi di questa stagione: Bono Vox, cantante irlandese e leader degli U2, si esibirà domani sera (sabato 13 maggio) al Teatro San Carlo di Napoli con il suo spettacolo "Stories of Surrender". Il cantante è in città ormai già da qualche giorno – ha festeggiato anche il compleanno al ristorante Mimì alla Ferrovia – e questa sera, dopo le prove al Massimo partenopeo, si è concesso un bagno di folla all'esterno del teatro: Bono, infatti, si è fermato per un paio di minuti a firmare autografi ai fan che lo attendevano in via San Carlo, all'esterno dell'ingresso riservato agli artisti.

Il leader degli U2 non si è negato al suo pubblico e ha firmato molti vinili, prima di fermarsi per qualche secondo davanti al van nero che lo attendeva per potarlo via. Qui, a chi gli chiedeva ancora un autografo, il cantante ha risposto: "Domani. Ora devo lavorare, ma domani sarà ancora meglio di adesso".

Al San Carlo Bono ha incontrato anche il sindaco Manfredi

Questa sera, all'interno del Teatro San Carlo, Bono ha avuto anche un incontro con il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Il primo cittadino partenopeo ha donato al cantante irlandese il crest di Napoli, vale a dire il gagliardetto di legno sul quale è raffigurato lo stemma della città. "Siamo molto onorati di averti qui, in una fase di straordinario rilancio e ritrovata centralità della città" ha riferito Manfredi a Bono, che dal canto suo ha ribadito il suo amore per la città.