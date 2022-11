Bomba nella notte a San Giorgio a Cremano: distrutta l’auto di un imprenditore Bomba nella notte a San Giorgio a Cremano su via Pagliare: distrutta l’auto di un imprenditore. Indaga la polizia. Zinno: “Massima fiducia nelle forze dell’ordine”

A cura di Giuseppe Cozzolino

L’esplosione su via Pagliare / Foto dal gruppo Facebook Segnalazioni – San Giorgio a Cremano

Una bomba è esplosa nella notte su via Pagliare, a San Giorgio a Cremano. Distrutta l'automobile di un imprenditore, danneggiate quelle parcheggiate nei pressi: una circostanza che lascia credere che fosse proprio la sua vettura quella presa di mira. Ma la polizia non esclude, al momento, nessuna pista. L'ordigno è deflagrato in piena notte, svegliando e spaventando tantissimi residenti che temevano potesse trattarsi di un terremoto: l'enorme boato causato dall'esplosione è stato avvertito fino a Ponticelli, nella zona orientale di Napoli. Una grossa nube di fumo nero e le fiamme divampate erano visibili a centinaia di metri di distanza.

Sul posto sono giunti vigili del fuoco e forze dell'ordine: al momento si ascoltano le testimonianze dei residenti e si cercano immagini delle telecamere di videosorveglianza eventualmente presenti in zona, che potrebbero aiutare a fare piena luce sulla vicenda. "Massima fiducia nelle forze dell'ordine" è il commento a caldo del sindaco di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno, che ha anche diffuso una nota ufficiale nella mattinata di oggi, quando la notizia che già da questa notte circolava in Rete e tramite il passaparola aveva raggiunto praticamente chiunque anche al di fuori dei confini cittadini: