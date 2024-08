video suggerito

Bollettino terremoti Campi Flegrei: 185 terremoti in una settimana, erano 70 in quella prima Pubblicato il rapporto settimanale dell'Ingv sui Campi Flegrei: ci sono state 185 scosse di terremoto negli ultimi 7 giorni, quasi il triplo rispetto alla settimana precedente.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Sono stati 185 i terremoti in una settimana ai Campi Flegrei: lo ha comunicato l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia nel consueto bollettino settimanale che va dal 12 al 18 agosto appena trascorsi. Terremoti che sono arrivati fino al massimo di 2.8 di magnitudo e che sono quasi triplicati rispetto alla settimana precedente: tra il 5 e l'11 agosto, infatti, erano stati appena 70, con una magnitudo massima di 1.5 raggiunta. Non è variata invece la deformazione del suolo: la velocità di sollevamento nell'area di massima deformazione è rimasta attorno ai 20 millimetri al mese, mentre a livello geochimico i parametri sono rimasti invariati, con la temperatura nella fumarola principali di Pisciarelli che è rimasta attorno ai 94 gradi. Unica differenza, rispetto a sette giorni prima, il livello del liquido nella polla, che è risalito "in concomitanza con le precipitazioni meteoriche del 18 agosto", spiega l'Ingv.

"Sulla base dell’attuale quadro dell’attività vulcanica", spiega ancora l'Istituto sul proprio sito internet, "non si evidenziano elementi tali da suggerire significative evoluzioni a breve termine". Tutto resta insomma nella norma. "Allo stato attuale, il livello di allerta dei Campi Flegrei è giallo, come stabilito dal Dipartimento della Protezione Civile, sulla base dei risultati del monitoraggio e delle valutazioni espresse dalla Commissione Grandi Rischi", spiega ancora l'Ingv sul proprio sito internet, precisando che "tale livello, a differenza del livello di allerta “verde”, che corrisponde all’attività ordinaria del vulcano, è indice della variazione di alcuni dei parametri monitorati dall'Ingv".