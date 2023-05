Bollettino Covid Campania: 1.901 contagi e 9 morti nella settimana 5-11 maggio 2023 In lieve calo i nuovi positivi a Covid in Campania, ma salgono i ricoverati. Nove i morti negli ultimi sette giorni. I dati del bollettino settimanale.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Il bollettino Coronavirus della Campania

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Leggero calo dei contagi settimanali in Campania, ma ancora elevato il numero di decessi. Sono i dati riguardanti la regione Campania ed estrapolati dal bollettino settimanale nazionale, per la settimana dal 5 all'11 maggio. Dalla fine dell'emergenza, il bollettino quotidiano regionale non viene più diffuso, ma il monitoraggio prosegue su scala nazionale: ogni sette giorni, il Ministero della Salute e l'Istituto Superiore di Sanità pubblicano un riepilogo dei dati settimanale, suddiviso per singole regioni.

Attualmente, sono 1.901 i nuovi casi positivi (166 in meno rispetto ad una settimana fa, quando erano stati 2.607), mentre 32.501 sono i tamponi analizzati (sette giorni prima erano stati 34.873), con il tasso di positività pressoché stabile al 5,8% (era stato del 5,9% nella precedente rilevazione). I decessi dell'ultima settimana legati a Covid sono 9 (erano stati 7 nella scorsa settimana). I ricoverati con sintomi sono 158 (+4 la differenza rispetto alla settimana precedente), mentre sono in lieve calo i ricoverati in terapia intensiva: 6, uno in meno rispetto agli ultimi sette giorni. In totale, gli ospedalizzati sono 164 (+3) in Campania. In totale, da inizio pandemia, ci sono stati 2.465.201 casi positivi in Campania, con 11.898 decessi complessivi.