Blitz con 150 agenti a Scampia: due arresti, sequestrati orologi di lusso, soldi e armi Operazione "Alto Impatto" a Scampia, periferia di Napoli: impegnati 150 agenti tra Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza.

A cura di Valerio Papadia

Una vasta operazione interforze, cosiddetta "Alto Impatto", è andata in scena nella mattinata di ieri, martedì 21 gennaio, a Scampia, quartiere della periferia Nord di Napoli: in campo 150 agenti tra Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza. L'operazione ha portato all'arresto di due persone, nei cui confronti pendevano provvedimenti di carcerazione; un terzo soggetto è stato invece denunciato per gestioni di rifiuti non autorizzata in quanto trovato in possesso di rifiuti pericolosi.

Nel corso dell'operazione, inoltre, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato una pistola semiautomatica "Carl Walther" calibro 7,65 con relativo munizionamento, cinque orologi di lusso, 10 telefoni cellulari. Trovato anche diverso materiale in uso alle forze dell'ordine: radiotrasmittenti, segnalatori luminosi, diversi dispositivi di segnalazione manuale. Sequestrati anche arnesi atti allo scasso, targhe automobilistiche, 3mila euro in banconote di vario taglio.

L'operazione "Alto Impatto" ha visto la partecipazione del personale della Squadra Mobile di Napoli, del Commissariato Scampia, delle Unità Cinofile dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, della Polizia Scientifica, del Reparto Prevenzione Crimine Campania e del Reparto Mobile; dei Carabinieri delle Stazioni Stella e Secondigliano e della Squadra di Intervento Operativo nonché degli operatori della Guardia di Finanza con la componente ATPI del Gruppo Pronto Impiego di Napoli, di Giugliano in Campania e un’unità cinofila. All'attività hanno preso parte anche la Polizia Metropolitana e i vigili del fuoco.