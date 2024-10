video suggerito

Blitz anticamorra a Napoli, 60 arresti a Ponticelli e area orientale. In campo 350 poliziotti Ponticelli e Napoli Est assediata dalle forze dell'ordine all'alba: in esecuzione una ordinanza cautelare contro i clan locali.

A cura di Nico Falco

Blitz all'alba di oggi, 3 ottobre, nella periferia orientale di Napoli: in campo circa 350 operatori della Polizia di Stato, per l'esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 60 persone; gran parte degli indagati risiedono nel quartiere Ponticelli e in quelli limitrofi. I destinatari del provvedimento sono accusati, a vario titolo, di associazione di stampo mafioso, associazione a delinquere finalizzata al furto, concorso esterno in associazione mafiosa, tentato omicidio, possesso ingiustificato di armi e ordigni esplosivi, estorsione, traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, furto e ricettazione.

L'ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal gip di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia ed è arrivata a seguito delle indagini svolte dalla Squadra Mobile della Questura di Napoli (dirigente Giovanni Leuci). Nell'area orientale il territorio è conteso tra due cartelli, ognuno dei quali legato a diversi gruppi criminali minori presenti sul territorio: secondo gli inquirenti le due fazioni, perennemente in contrasto, sono quelle dei De Luca Bossa-Minichini-Schisa, legata all'Alleanza di Secondigliano, e quella dei De Micco-De Martino, che invece gravita nell'orbita del clan Mazzarella. Da recenti indagini è emerso un patto di collaborazione tra i Mazzarella, i De Martino-De Micco e gli Aprea (attivi a Barra e nel limitrofo comune di Cercola), che il gip ha definito l'embrione di un nuovo cartello.