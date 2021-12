Bipiani di Ponticelli, nel Pnrr il progetto di riqualificazione: nuove case e via le strutture in amianto L’assessore Lieto ha visitato i bipiani ed ha presentato agli abitanti il progetto di riqualificazione nell’ambito del PNRR: nuove case, abbattimento delle strutture in amianto, ed un’area verde. Gli abitanti: “Bene il progetto, ora aspettiamo il finanziamento”.

A cura di Antonio Musella

La vertenza dei bipiani di Ponticelli è senza dubbio una delle questioni più spinose che la nuova amministrazione comunale di Gaetano Manfredi dovrà affrontare sul tema del diritto all'abitare. Costruiti dopo il terremoto del 1980, realizzati in amianto, sono ancora oggi abitati de decine di nuclei familiari che attendono un'altra destinazione abitativa. La precedente amministrazione di Luigi de Magistris ne decretò l'abbattimento, senza però trovare preventivamente una soluzione abitativa alternativa per le persone che sono ancora costrette a viverci. Lo scorso 22 dicembre l'assessore alla casa del Comune di Napoli, Laura Lieto, ha visitato il campo dei Bipiani di Ponticelli, per rendersi conto di persona della situazione. Come più volte denunciato negli anni dal comitato degli abitanti, oltre all'altissimo rischio per la salute per gli abitanti dei bipiani e dei palazzi circostanti a causa della presenza di amianto, chi vive nei bipiani è costretto a convivere con il degrado e l'abbandono, testimoniato da impianti elettrici e idrici non a norma e pericolosi ed una situazione delle strutture ormai fatiscenti ed in piena decadenza. Il tavolo di confronto aperto in estate tra il Comune di Napoli e il comitato degli abitanti ha aperto un confronto serrato tra le parti per trovare una soluzione abitativa dignitosa per chi vive nei bipiani e consentire finalmente l'abbattimento dei prefabbricati.

La visita dell'Assessore: pronto il progetto finanziato con il PNRR

L'Assessora Lieto ha visitato il campo e l'interno delle abitazioni, accompagnata dagli attivisti del comitato e dagli abitanti. E' stata l'occasione per l'amministrazione comunale di presentare il progetto che riguarda proprio i bipiani di Ponticelli presentato dal Comune di Napoli nell'ambito del PNRR, il piano nazionale di ripresa e resilienza finanziato dall'Unione Europea. Il progetto prevede la costruzione di strutture abitative nella zona antistante il campo, dove 20 anni fa è stata abbattuta una parte dei Bipiani e che è terreno libero da allora, ed una “zona verde” annessa alle nuove strutture al posto degli attuali prefabbricati. In buona sostanza prima si costruiscono le nuove case per gli occupanti dei bipiani e poi si procede all'abbattimento dei manufatti in amianto, alla bonifica dell'area dove attualmente sorgono e alla costruzione di un parco.

Si tratterebbe di una svolta storica per gli abitanti dei bipiani che attendono praticamente da oltre 30 anni una soluzione alla loro vertenza. Ora il progetto presentato dal Comune di Napoli sarà sottoposto al governo nazionale ed entro il mese di febbraio si conosceranno quali sono i progetti finanziati dal PNRR. Entro quella data si conoscerà con certezza il futuro degli abitanti dei bipiani di Ponticelli. Intanto il comitato e gli abitanti hanno chiesto che la loro vertenza venga discussa anche in consiglio comunale, con una seduta monotematica, una proposta che è stata accolta positivamente dall'assessore Lieto.

Gli abitanti: "Bene il progetto, ora attendiamo il finanziamento"

In attesa di sapere se ci sarà l'ok al finanziamento per il progetto di abbattimento e ricostruzione dell'area dei bipiani, il comitato e gli abitanti hanno chiesto all'Assessore Lieto interventi di pulizia, bonifica e messa in sicurezza di aree a rischio. Gli abitanti rispondono positivamente al progetto presentato dal Comune: "Fino a pochi mesi fa, con la precedente amministrazione, questo tipo di soluzione era impensabile – spiega a Fanpage.it Xhesika Kolici, abitante dei bipiani e attivista del comitato – ci offrivano soluzioni tampone e non sufficienti a coprire nemmeno metà delle famiglie, quindi non possiamo che accogliere positivamente il progetto che ci è stato presentato dall'Assessore Lieto". Il progetto inserito nel PNRR rappresenta un punto di svolta, ma gli abitanti avvertono: "Chiaramente abbiamo sottolineato di nuovo all’Assessora la necessità di stabilire, eventualmente vada in porto, dei criteri di assegnazione – sottolinea la Kolici – comunque attendiamo fine febbraio, meglio stare coi piedi per terra". Ma di certo adesso la vertenza trentennale dei bipiani ha un orizzonte di prospettiva: "Ci aspettiamo che venga accolto con esito positivo e ci auguriamo che possa essere attuato in tempi giusti Sarebbe una bella notizia per noi e penso anche per Ponticelli e Barra" conclude Kolici.