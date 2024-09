video suggerito

Bimbo muore in grembo pochi giorni prima del parto ad Avellino: c'è l'inchiesta, indagato un medico Dopo la denuncia presentata dalla famiglia, la Procura di Avellino ha iscritto nel registro degli indagati il medico che per ultimo ha visitato la partoriente. Disposta l'autopsia.

A cura di Valerio Papadia

Ad Avellino sono in corso indagini approfondite per fare piena luce sulle cause che hanno portato alla morte un bambino che sarebbe venuto alla luce entro pochi giorni. Lo scorso 16 settembre, infatti, la partoriente, giunta alla 40esima settimana di gravidanza, quindi nel pieno del nono mese, si era recata alla clinica Malzoni di Avellino per effettuare dei controlli a pochi giorni dal parto.

Cinque giorni dopo la visita, la donna ha fatto ritorno nella clinica della città irpina e, attraverso le specifiche apparecchiature, i sanitari hanno appurato che, purtroppo, il bambino che portava in grembo era morto. Il marito della partoriente ha così presentato denuncia alle forze dell'ordine: la Procura della Repubblica di Avellino, come atto dovuto, ha iscritto nel registro degli indagati il medico della clinica Malzoni che, per ultimo, lo scorso 16 settembre, aveva visitato la donna; si tratta di una prassi, dal momento che sul bimbo sarà effettuata l'autopsia.

Il pubblico ministero ha inoltre nominato tre consulenti, che avranno il compito di accertare se le procedure seguite nel corso delle visite a cui si è sottoposta la partoriente siano state corrette.