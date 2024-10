Bimbo di un anno ha una crisi cardiaca: salvato dai carabinieri che lo portano in ospedale con la gazzella

video suggerito

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Sono state le urla disperate di una donna ad attirare l'attenzione dei carabinieri e a permettere che un bambino di un anno potesse ricevere le cure di cui aveva bisogno. Nella tarda mattinata di ieri, giovedì 10 ottobre, a Boscotrecase, nella provincia di Napoli, un bambino che ha compiuto un anno soltanto due giorni prima, affetto dalla nascita da problemi al cuore, ha avuto una improvvisa crisi cardiaca.

I carabinieri della stazione di Trecase, che in quel momento stanno transitando in via Promiscua, dove abita il bambino, avvertono le urla della madre e poi notano la donna che stringe il piccolo tra le braccia. I militari dell'Arma capiscono che non c'è tempo da perdere e così fanno salire il bambino e la madre sulla gazzella e partono, a sirene spiegate, alla volta dell'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, che raggiungono in pochi minuti.

Il bambino è stato così preso in carico dai medici del reparto di Pediatria del nosocomio stabiese e sottoposto a tutti gli accertamenti del caso per la sua condizione. Ora sta bene e non è considerato in pericolo di vita.