Bimbo di due anni annega in mare, era insieme alla madre: dramma a Torre del Greco La tragedia nella tarda serata di ieri, domenica 2 gennaio: le forze dell’ordine indagano per fare chiarezza sulla morte del bambino.

A cura di Valerio Papadia

Un bambino di circa due anni, di cui non sono ancora note le generalità, è morto annegato a Torre del Greco, nella provincia di Napoli: la tragedia si è verificata nella tarda serata di ieri, domenica 2 gennaio 2022. Da quanto si apprende, intorno alle 22.30, il piccolo si trovava in compagnia della madre in località La Scala, sul mare, a Torre del Greco: ancora poco chiara la dinamica di quanto accaduto, ma il bambino è caduto in acqua ed è annegato; l'intervento dei sanitari si è rivelato inutile. Sulla vicenda indagano i carabinieri della locale compagnia, che si sono recati sul posto non appena è arrivata la segnalazione: gli inquirenti non escludono nessuna ipotesi e a loro spetta ora il compito di fare piena luce sulla tragedia, che ha sconvolto non poco gli abitanti non appena si è diffusa la notizia della morte di un bambino così piccolo.

Non si esclude che la madre del bambino abbia tentato di suicidarsi insieme a lui e che lo abbia gettato in mare, facendolo annegare, e che lei sia invece poi stata fermata in tempo; il bambino potrebbe essere anche deceduto a causa di un tragico incidente. Come detto, sarà ora compito dell'attività investigativa dei militari dell'Arma fare luce sulle cause della morte del piccolo di circa due anni: sul posto è arrivato anche il magistrato di turno per avviare gli approfondimenti del caso sulla vicenda.