Bimbo di 4 anni precipita dal palazzo a Eboli, è grave in ospedale L'incidente nella frazione di Santa Cecilia di Eboli. Il bimbo ricoverato in terapia intensiva a Battipaglia. Sul posto il 118 e i carabinieri.

A cura di Pierluigi Frattasi

Un bambino di 4 anni è precipitato dal secondo piano di un palazzo ad Eboli, nella frazione di Santa Cecilia, in provincia di Salerno. Il piccolo, sarebbe caduto da un'altezza di circa 8 metri, è stato subito soccorso dall'ambulanza della Croce Bianca che lo ha trasportato all'ospedale di Battipaglia, dove è attualmente ricoverato in gravi condizioni, secondo le prime informazioni arrivate. Il bimbo sarebbe in prognosi riservata. Non è ancora chiara la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono arrivati, oltre ai sanitari del 118, anche i carabinieri della locale Compagnia che hanno avviato gli accertamenti del caso.

L'incidente in Santa Cecilia ad Eboli

L'incidente, secondo le prime ricostruzioni, è avvenuto oggi, sabato 23 marzo 2024, in via Marco Aurelio, all'altezza dell'incrocio per Santa Cecilia. Il bambino è stato soccorso dall'ambulanza della Croce Bianca, che, dopo averlo stabilizzato, l'avrebbe trasportato in sicurezza in codice rosso presso l'Ospedale Maria Santissima Addolorata di Eboli. Da qui, poi, il piccolo sarebbe stato trasferito all’ospedale di Battipaglia, dove si trova attualmente ricoverato in terapia intensiva.

Sono in corso le indagini del militari dell'Arma per ricostruire l'esatta dinamica di quanto avvenuto. In casa pare ci fossero i genitori che lo avrebbero subito soccorso. L'ipotesi, quindi, al momento, sembrerebbe essere quella di una tragica fatalità. Non è escluso che i carabinieri possano ascoltare eventuali testimoni o ricercare i video delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per cercare di acquisire ulteriori elementi utili a chiarire la vicenda.